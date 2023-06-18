Boya Blobby – простой в использовании конференц-микрофон с функцией беспроводной зарядки. Работает с компьютерами на базе Windows и Mac OS, а также со смартфонами, поддерживающими OTG соединение. Два всенаправленных капсюля обеспечивают круговой подбор (на 360°), эффективный радиус действия составляет 3 метра. Кнопка Mute позволяет быстро отключить звук при необходимости, а светодиодный индикатор сообщает статус устройства: белый – идет запись, красный – микрофон отключен (Mute).

Устройство работает по принципу Plug and Play: не требуется установка драйверов или специального ПО, при подключении микрофон автоматически распознается системой. Для мониторинга звука предусмотрен выход на наушники 3.5 мм. По центру микрофона расположена площадка для беспроводной зарядки совместимых смартфонов и аксессуаров (беспроводные наушники, умные часы и так далее).

Boya Blobby – эффективное решение для переговорных комнат, проведения онлайн-конференций и созвонов. Просто расположите его по центру стола, чтобы было хорошо слышно всех участников.

В комплекте с микрофоном идет чехол-ракушка на молнии, а также 2 USB кабеля: с коннекторами USB-A и USB-C.

Характеристики