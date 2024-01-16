Адаптер Boya 35C-XLR, 3.5 мм на XLR

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Код товара: УТ-00022348 Артикул: 1485 Код товара: УТ-00022348 Артикул: 1485 Тип микрофона Переходник Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные Тип микрофона Переходник Описание Адаптер Boya 35C-XLR, с mini-jack 3.5 мм (TRS, 1/8", «мама») на 3-контактный XLR («папа»). С помощью такого адаптера можно подключить обычный микрофон с 3.5-мм штекером в разъем для XLR микрофонов. Видео Наш обзор

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