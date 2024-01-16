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Адаптер Boya 35C-XLR, 3.5 мм на XLR

  • 35C-XLR, 3.5 мм на XLR
  • 35C-XLR, 3.5 мм на XLR
  • 35C-XLR, 3.5 мм на XLR
Код товара:УТ-00022348
Артикул:1485

Товар не найден

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Описание
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Описание

Адаптер Boya 35C-XLR, с mini-jack 3.5 мм (TRS, 1/8", «мама») на 3-контактный XLR («папа»). С помощью такого адаптера можно подключить обычный микрофон с 3.5-мм штекером в разъем для XLR микрофонов.