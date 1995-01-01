Кейс Bolla WR-29D противоударный, водонепроницаемый, 113.3 x 42.2 x 15.5 см
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Характеристики
Описание
Ударопрочный пыле- и водонепроницаемый кейс из инженерного пластика (полипропилен) с наполнителем из поролона. Упругий пластик с легкостью выдерживает высокие ударные нагрузки, а также сдавливание большим весом. Кейс сохраняет герметичность при кратковременных погружениях на глубину до 1 метра (сертификация IP67), при этом он обладает положительной плавучестью, то есть не тонет при падении в воду.
Наполнение: верхняя крышка – волнистый поролон, нижняя часть – 2 слоя нарезанного мелкими кубиками поролона, вам остается только выщипать ячейки под размер вашей фототехники (сохраните извлеченные кубики на случай, если потребуется реорганизация внутреннего пространства).
Что поместится? По габаритам модель WR-29D хорошо подойдет для транспортировки светодиодных осветителей (прямоугольные панели, трубчатые «жезлы»), а также может использоваться для перевозки охотничьего оружия.
Предусмотрены проушины для установки навесного замка или крепления тросом. Также имеется клапан для сброса давления, его необходимо открывать при авиаперевозках и при подъеме в горы – для выравнивания давления воздуха.
Кейсы Bolla – отличный выбор для фотографов, видеооператоров, блогеров, и всех остальных, беспокоящихся за сохранность своей дорогостоящей техники. Они надежно защищают фотооборудование даже в самых экстремальных погодных условиях и легко переносят грубое обращение при сдаче камеры в багаж. Компания Bolla, основанная в 1994 году, специализируется на производстве защитных кейсов для фототехники, дорожных чемоданов, боксов для инструментов и тому подобной продукции. Собственные производственные линии позволяют ей достигать оптимального соотношения цены и качества.
- Класс защиты оболочки: IP67
- Водонепроницаемость: погружение на глубину до 1 метра (до 30 минут)
- Материал корпуса: полипропилен
- Размеры внешние: 111.3 х 42.2 х 15.5 см
- Размеры внутренние: 106.6 х 36.8 х 13.6 см
- Вес: 8.6 кг