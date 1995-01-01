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Аккумулятор Olympus BLS-50

Код товара:УТ-00003788
Артикул:V6200740U000

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Оригинальный литий-ионный аккумулятор Olympus для таких камер как PEN E-PL5, E-PL6, E-PL7, OM-D E-M10 и др. Емкость 1210 мАч.

Рекомендуем использовать только оригинальные аккумуляторы, т.к. они гарантируют надежную, стабильную работу на протяжении длительного срока службы. Совместимое зарядное устройство: BCS-5.

Совместимые камеры:

  • Olympus OM-D E-M10, E-M10 Mark II, E-M10 Mark III
  • Olympus PEN E-P3, E-PL3, E-PM1, E-P1, E-P2, E-PL1, E-PL6, E-PL5, E-PL2, E-PM2, E-PL8, E-PL7
  • Olympus Stylus 1