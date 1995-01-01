Аккумулятор Olympus BLS-50
Код товара:УТ-00003788
Артикул:V6200740U000
Товар не найден
Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор Olympus для таких камер как PEN E-PL5, E-PL6, E-PL7, OM-D E-M10 и др. Емкость 1210 мАч.
Рекомендуем использовать только оригинальные аккумуляторы, т.к. они гарантируют надежную, стабильную работу на протяжении длительного срока службы. Совместимое зарядное устройство: BCS-5.
Совместимые камеры:
- Olympus OM-D E-M10, E-M10 Mark II, E-M10 Mark III
- Olympus PEN E-P3, E-PL3, E-PM1, E-P1, E-P2, E-PL1, E-PL6, E-PL5, E-PL2, E-PM2, E-PL8, E-PL7
- Olympus Stylus 1