Универсальная голова для фото и видео съемки дикой природы. Отлично зарекомендовала себя при съемке пейзажей, а также наблюдением за птицами и животными. Подходит для профессиональных фото и видеокамер, длиннофокусных объективов, зрительных труб и другого тяжелого оборудования массой до 15 кг. При этом голова имеет небольшой собственный вес и компактный размер.

Ключевые особенности:

Нагрузка 15 кг - установка тяжелых камер, длиннофокусной оптики и зрительных труб.

Компактный размер, всего 13 см в диаметре.

Контрбаланс 8 ступеней - использование камер различных типов с любым набором оптики, от штатных объективов до телевиков.

Двойное панорамирование - точная установка камеры и идеальная съемка в любых полевых условиях.

Фрикцион панорамирования – плавное движение камеры без рывков.

Площадка Arca-Swiss style - быстрая установка камеры и надежная фиксация.

Разъемы для дополнительного оборудования (смартфона, монитора, микрофона, света и пр.).

Удобная телескопическая ручка. Установка как с правой, так и с левой стороны.

Вы легко отбалансируете камеру, используя возможность этой головы. 8 ступеней контрбаланса и фрикцион панорамирования позволяют получить изображения высочайшего качества.

Идеальна для решения различных задач.

Двойная регулировка панорамирования позволяет максимально точно установить камеру и провести идеальную съемку. Первый механизм панорамного поворота головы находится под съемной площадкой, второй расположен в традиционном месте, у основания головы. Цифровая разметка на двух дисках панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры.

Быстросъемная площадка Arca-Swiss style (PL80N) позволяет оперативно, просто и надежно установить и снять камеру. Подобная система крепления самая надежная на сегодняшний день, площадка устанавливается в паз и жестко фиксируется по всей длине. С обратной стороны площадки имеются два стопора, которые, в случае небрежного обращения, не дадут камере упасть.

Удлиненный формат площадки поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительного оборудования.

Дизайн быстросъемной площадки разработан специально для уменьшения общего веса головы без потери прочности.

Для установки дополнительного оборудования (смартфон, микрофон, свет, монитор и т.п.) вам не нужно брать с собой дополнительную опору, на голове имеются разъемы ¼ дюйма.

Фиксаторы и ручки управления выполнены из алюминиевого сплава, надежны и удобны в использовании. Фиксаторы имеют короткий ход для быстрой блокировки выбранного положения камеры.

2 пузырьковых уровня помогут максимально точно выровнять линию горизонта.

Трехсекционная телескопическая ручка с резиновой накладкой. Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений. Отдельно можно использовать как селфи-палку с держателем смартфона.

Гарантия производителя 5 лет.

Технические характеристики: