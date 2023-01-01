Описание

Шаровая голова Benro VX30 Dual Panoramic с независимой двойной регулировкой панорамирования на 360 градусов. Обладая элегантным и минималистичным дизайном, эта шаровая голова идеально подходят для фотографов, которым нужна универсальность и точность для съемки в любом месте. Надежная алюминиевая конструкции. Соотношение прочности и веса не имеют аналогов на рынке.

Конструкция головы позволяет быстро и точно компенсировать отклонение штатива от вертикали, приводящее к завалу линии горизонта, что категорически не приемлемо при съемке панорам и видеороликов. Двойная регулировка панорамирования позволяет максимально точно установить камеру и провести идеальную съемку в любых условиях. Первый механизм панорамного поворота головы находится под съемной площадкой, второй расположен в традиционном месте, у основания головы. Цифровая разметка на диске панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры при съемке панорамы. Большой шар обеспечивает идеальную плавность и обладает повышенной прочностью фиксации для еще большей безопасности вашего оборудования. Просто ослабьте фиксирующий винт, установите камеру в необходимое положение и легким поворотом ручки зафиксируйте ее. Эргономичная ручка фиксации наклона головы.

Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную. Разблокируйте замок фиксации и поверните камеру в портретный режим. Быстросъемная площадка Arca-Swiss Style позволяет оперативно, просто и надежно установить и снять камеру. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Дизайн основания для быстросъемной площадки разработан специально для уменьшения общего веса головы. Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Шаровая голова Benro VX30 Dual Panoramic - идеальный компаньон для ваших съемок.