Головка шаровая Benro VX20, Dual Panoramic, Arca-swiss style, до 20 кг
Код товара : УТ-00049018
Артикул : VX20
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Шаровая голова Benro VX20 Dual Panoramic с независимой двойной регулировкой панорамирования на 360 градусов.
Обладая элегантным и минималистичным дизайном, эта шаровая голова идеально подходит для фотографов, которым нужна универсальность и точность для съемки в любом месте.
Надежная алюминиевая конструкции. Соотношение прочности и веса не имеют аналогов на рынке.
Конструкция головы позволяет быстро и точно компенсировать отклонение штатива от вертикали, приводящее к завалу линии горизонта, что категорически не приемлемо при съемке панорам и видеороликов.
Двойная регулировка панорамирования позволяет максимально точно установить камеру и провести идеальную съемку в любых условиях. Первый механизм панорамного поворота головы находится под съемной площадкой, второй расположен в традиционном месте, у основания головы.
Цифровая разметка на диске панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры при съемке панорамы.
Большой шар обеспечивает идеальную плавность и обладает повышенной прочностью фиксации для еще большей безопасности вашего оборудования. Просто ослабьте фиксирующий винт, установите камеру в необходимое положение и легким поворотом ручки зафиксируйте ее. Эргономичная ручка фиксации наклона головы.
Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную. Разблокируйте замок фиксации и поверните камеру в портретный режим.
Быстросъемная площадка Arca-Swiss Style позволяет оперативно, просто и надежно установить и снять камеру. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе.
Дизайн основания для быстросъемной площадки разработан специально для уменьшения общего веса головы.
Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.
Шаровая голова Benro VX20 Dual Panoramic - идеальный компаньон для ваших съемок.