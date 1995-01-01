Компактная и прочная 2D голова для монопода BENRO SDTH6090 выдерживает вес оборудования до 8 кг, оставаясь при этом удивительно легкой, ее вес всего 350 г. Надежно фиксирует камеру даже с длиннофокусным объективом (например, Sony FE 200-600). Идеально подходит для съемки спорта, дикой природы и других динамичных сцен. Головка обеспечивает плавные наклоны вперед/назад (60°/90°) и панорамирование на 360° для комфортного и быстрого получения различных ракурсов. Для точности построения кадра на диске панорамирования нанесена цифровая разметка.

Каждая ось блокируется своей отдельной ручкой, для удобства регулировки ручки имеют подпружиненную конструкцию. Ручки можно расположить под любым углом чтобы они не мешали друг другу. В верхней части головы расположена платформа с быстросъемной площадкой типа Arca-Swiss (BENRO PU58M). Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры, даже если вы недостаточно сильно зафиксируете площадку. При необходимости платформу можно снять с помощью магнитного шестигранного ключа, расположенного в специальном ложементе. Под ней платформой находится плоская база круглой формы с винтом 3/8" по центру.

Основание головы выполнено в форме площадок «ласточкин хвост» стандарта Arca-Swiss, что позволяет быстро установить голову на совместимые панорамные платформы. Голову также можно установить на любые опоры (штатив, монопод, стойка и т.п.) с установочным винтом 3/8"-16.

Характеристики