Тонкий и легкий карбоновый монопод для путешествующих фотографов и видеографов: при собственном весе 400 г максимальная нагрузка составляет 15 кг, поэтому вы можете без опасений использовать его с тяжелыми длиннофокусными объективами. Длина в сложенном виде – всего 43 см, он легко помещается в рюкзак или в дорожный чемодан. Винт крепления 1/4" + 3/8" (переворачивается) позволяет прикрепить монопод к камере или объективу напрямую, а также использовать различные штативные головки (шаровые, 2D и так далее). Диаметр верхней площадки: 45.5 мм.

Эргономичные цанговые замки с рифленой текстурированной поверхностью удобны при работе в любых погодных условиях. Мягкая съемная накладка обеспечивает удобный хват во время съемки. Накладка фиксируется с помощью надежных липучек. Резиновый наконечник ножки откручивается (винт 1/4"), его можно заменить на более широкую пятку или на стальной шип.

Характеристики