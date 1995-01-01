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Монопод Benro MSSL110C Super Slim карбоновый, до 15 кг

  • MSSL110C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL110C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL110C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL110C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL110C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL110C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL110C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL110C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL110C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL110C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL110C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL110C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL110C Super Slim карбоновый, до 15 кг
Код товара:УТ-00085829
Артикул:MSSL110C

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Тонкий и легкий карбоновый монопод для путешествующих фотографов и видеографов: при собственном весе 400 г максимальная нагрузка составляет 15 кг, поэтому вы можете без опасений использовать его с тяжелыми длиннофокусными объективами. Длина в сложенном виде – всего 43 см, он легко помещается в рюкзак или в дорожный чемодан. Винт крепления 1/4" + 3/8" (переворачивается) позволяет прикрепить монопод к камере или объективу напрямую, а также использовать различные штативные головки (шаровые, 2D и так далее). Диаметр верхней площадки: 45.5 мм.

Эргономичные цанговые замки с рифленой текстурированной поверхностью удобны при работе в любых погодных условиях. Мягкая съемная накладка обеспечивает удобный хват во время съемки. Накладка фиксируется с помощью надежных липучек. Резиновый наконечник ножки откручивается (винт 1/4"), его можно заменить на более широкую пятку или на стальной шип.

Характеристики

  • Количество секций: 6
  • Диаметр ног: 28.6, 25.2, 21.8, 18.4, 15 мм
  • Максимальная нагрузка: 15 кг
  • Минимальная высота: 43 см
  • Максимальная высота: 167.5 см
  • Длина в сложенном положении: 43 см
  • Материал: карбон 8Х
  • Вес: 0.4 кг
  • Страна производства: Китай