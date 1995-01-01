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Монопод Benro MSSL09C Super Slim карбоновый, до 15 кг

  • MSSL09C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL09C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL09C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL09C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL09C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL09C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL09C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL09C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL09C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL09C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL09C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL09C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL09C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL09C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL09C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL09C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL09C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL09C Super Slim карбоновый, до 15 кг
  • MSSL09C Super Slim карбоновый, до 15 кг
Код товара:УТ-00085828
Артикул:MSSL09C

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Тонкий и легкий карбоновый монопод для путешествующих фотографов и видеографов: при собственном весе 280 г максимальная нагрузка составляет 15 кг, поэтому вы можете без опасений использовать его с тяжелыми длиннофокусными объективами. Длина в сложенном виде – всего 42 см, он легко помещается в рюкзак или в дорожный чемодан. Винт крепления 1/4" + 3/8" (переворачивается) позволяет прикрепить монопод к камере или объективу напрямую, а также использовать различные штативные головки (шаровые, 2D и так далее). Диаметр верхней площадки: 42 мм.

Эргономичные цанговые замки с рифленой текстурированной поверхностью удобны при работе в любых погодных условиях. Мягкая съемная накладка обеспечивает удобный хват во время съемки. Накладка фиксируется с помощью надежных липучек, она согревает руки при съемке в холодную погоду, а также обеспечивает комфорт при ношении монопода с камерой на плече.

Характеристики

  • Головка: нет в комплекте, диаметр площадки 42 мм, винт 1/4" и 3/8"
  • Пузырьковый уровень: нет
  • Количество секций: 5
  • Быстросъемная площадка: нет
  • Диаметр ног: 25, 22, 18, 15, 12 мм
  • Максимальная нагрузка: 15 кг
  • Минимальная высота: 42 см
  • Максимальная высота: 149 см
  • Длина в сложенном положении: 42 см
  • Материал: карбон 8Х
  • Вес: 0.28 кг
  • Страна производства: Китай