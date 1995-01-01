Описание

Прочный и высокий (183 см) карбоновый монопод BENRO SupaDupa c 2D головой. Выдерживает вес тяжелых длиннофокусных объективов (до 8 кг), оставаясь при этом удивительно легким (900 грамм) и компактным (49 см в сложенном виде). Высокая допустимая нагрузка позволяет устанавливать камеры с супертелевиками для съемки спорта и дикой природы.

Максимальная высота 183 см гарантирует комфортное использование монопода. Даже очень высоким фотографам не придется наклоняться при отслеживании объекта. Встроенная 2D головка позволяет наклонять камеру вперед/назад для удобного и быстрого получения различных ракурсов.

В верхней части расположен диск панорамирования с цифровой разметкой для еще большей точности построения кадра.

Установочный винт 3/8 дюйма. Одним нажатием винт отпускается и открывает винт ¼ дюйма. Подпружиненные ручки управления удобны в работе и не мешают друг другу. Для быстрой перестановки камеры с монопода на штатив, предусмотрена платформа с быстросъемной площадкой Arca-Swiss style (BENRO PU58M). Установив платформу на голову монопода, вы можете быстро снять или установить камеру. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Также, вы можете устанавливать камеру на другие штативные головы с совместимым креплением быстросъемной площадки.

Эргономичные цанговые замки с рифленой текстурированной поверхностью удобны в работе при любых погодных условиях. Верхняя секция монопода фиксируется с помощью прочного алюминиевого клипсового зажима. Наличие клипсового зажима в верхней части позволяет быстро регулировать высоту монопода во время съемки. В комплекте удобная отвертка для регулировки степени натяжения зажима клипсы.

Мягкая съемная накладка выполняет двойную функцию. Обеспечивает удобный хват во время съемки и снимает напряжение с плеча, если необходимо часто перемещаться между локациями, положив монопод с камерой на плечо. Накладка фиксируется с помощью надежных липучек. На внутренней стороне расположены силиконовые стопы, которые не дают накладке съезжать.

В моноподе установлена вращающаяся коническая опора. Встроенный подшипник из нержавеющей стали позволяет провести плавную панорамную съемку. Для дополнительной устойчивости на мокром или сыпучем грунте рекомендуется использовать комплектный металлический шип из нержавеющей стали. Безопасность имеет первостепенное значение, а съемный ремешок надежно удерживает монопод с камерой и объективом на запястье, исключая риск случайного падения дорогого оборудования. Комплектуется чехлом для переноски и хранения.

Гарантия производителя 5 лет.

Характеристики: