Монопод MSD46C Supa Dupa из карбонового волокна – это легкий и прочный монопод, идеально подходящий для фотографов и видеографов, снимающих спорт и дикую природу. При максимальной высоте 183 см монопод весит всего 600 грамм, а в сложенном виде занимает всего 47 сантиметров, благодаря чему легко помещается в боковой карман фоторюкзака. Пять нижних секций ножек открываются быстро и легко с помощью водонепроницаемых и пыленепроницаемых цанговых замков. Монопод устойчив к воздействию влаги, его можно использовать в дождь и в снег, на мокром грунте и в воде. Верхняя секция фиксируется с помощью прочного алюминиевого клипсового зажима: это позволяет быстро регулировать высоту монопода во время съемки.

Наконечник ножки – вращающаяся коническая опора. Встроенный подшипник из нержавеющей стали позволяет провести плавное панорамирование без использования специальной головки. Для дополнительной устойчивости на мокром или сыпучем грунте рекомендуется использовать шип из нержавеющей стали, который тоже идет в комплекте. Установочный винт двойной: внешняя резьба 3/8" позволяет устанавливать различные штативные головки. Одним нажатием этот винт отпускается и открывает внутренний, с резьбой 1/4" – для установки камеры или объектива напрямую.

Монопод комплектуется ремешком с затяжкой для запястья, который обеспечивает удобное и безопасное использование, а также чехлом для переноски и хранения.