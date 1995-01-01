Монопод Benro MSD36C SupaDupa с цангами, карбон
Код товара:УТ-00056775
Артикул:MSD36C
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см166
Безопасная нагрузка, кг40
Длина в сложенном виде, см43
Вес, г500
Комплектация штативаБез головки
Количество секций6
Максимальная нагрузка40 кг
Минимальная высота43 см
Максимальная высота166 см
Материалкарбон
Вес0,5 кг
Описание
Будьте готовы к изменению правил игры с моноподом Benro серии Supa Dupa. Сделать незабываемый снимок или снять идеальный видеосюжет теперь вам не составит труда. Монопод MSD36C Supa Dupa из карбона - это легкий и портативный монопод, идеально подходящий для путешествующих фотографов и видеографов, снимающих спорт и дикую природу.
Обладая максимальной высотой 166 см, монопод весит всего 500 грамм, в сложенном виде имеет компактный размер – всего 43 сантиметра и легко поместится в рюкзаке или сумке. Пять секций ножек открываются быстро и легко с помощью водонепроницаемых и пыленепроницаемых цанговых
замков. Таким образом, монопод устойчив к воздействию влаги, его можно использовать на мокром грунте и в воде. Шестая верхняя секция фиксируется с помощью прочного алюминиевого клипсового зажима.
Наличие клипсового зажима в верхней части позволяет быстро регулировать высоту монопода во время съемки. Широкая съемная резиновая опора надежно удерживает монопод на ровной или скользкой поверхности и позволяет комфортно менять угол наклона монопода без использования головы. Для дополнительной устойчивости на мокром или сыпучем грунте рекомендуется использовать комплектный металлический шип из нержавеющей стали.
Установочный винт 3/8 дюйма, одним нажатием винт отпускается и открывает винт ¼ дюйма.
Таким образом, на монопод вы можете установить любую голову. Монопод комплектуется ремешком с затяжкой для запястья, который обеспечивает удобное и ьбезопасное использование.
Комплектуется чехлом для переноски и хранения.
Берите свое оборудование и меняйте правила игры.
Чего же вы ждете?
Вперед!
Гарантия производителя – 5 лет.
Технические характеристики:
- Материал – карбон
- Минимальная высота, см – 43
- Максимальная высота, см – 166
- Количество секций – 6
- Вес, кг – 0,5
- Допустимая нагрузка, кг – 40