Будьте готовы к изменению правил игры с моноподом Benro серии Supa Dupa. Сделать незабываемый снимок или снять идеальный видеосюжет теперь вам не составит труда. Монопод MSD36C Supa Dupa из карбона - это легкий и портативный монопод, идеально подходящий для путешествующих фотографов и видеографов, снимающих спорт и дикую природу.

Обладая максимальной высотой 166 см, монопод весит всего 500 грамм, в сложенном виде имеет компактный размер – всего 43 сантиметра и легко поместится в рюкзаке или сумке. Пять секций ножек открываются быстро и легко с помощью водонепроницаемых и пыленепроницаемых цанговых

замков. Таким образом, монопод устойчив к воздействию влаги, его можно использовать на мокром грунте и в воде. Шестая верхняя секция фиксируется с помощью прочного алюминиевого клипсового зажима.

Наличие клипсового зажима в верхней части позволяет быстро регулировать высоту монопода во время съемки. Широкая съемная резиновая опора надежно удерживает монопод на ровной или скользкой поверхности и позволяет комфортно менять угол наклона монопода без использования головы. Для дополнительной устойчивости на мокром или сыпучем грунте рекомендуется использовать комплектный металлический шип из нержавеющей стали.

Установочный винт 3/8 дюйма, одним нажатием винт отпускается и открывает винт ¼ дюйма.

Таким образом, на монопод вы можете установить любую голову. Монопод комплектуется ремешком с затяжкой для запястья, который обеспечивает удобное и ьбезопасное использование.

Комплектуется чехлом для переноски и хранения.

Берите свое оборудование и меняйте правила игры.

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Гарантия производителя – 5 лет.

Технические характеристики: