Описание

Легкая и компактная карбоновая стойка для выездных съемок. Предназначена для установки LED-осветителей, компактных вспышек, микрофонов, смартфонов и других устройств, весом до 2 кг. Идеальный выбор для путешествующих фотографов и видеографов. Компактный размер в сложенном виде, вес 690 грамм, широкий диапазон регулировки высоты 87-220 см.

Резиновые опоры ног гарантируют устойчивость на любой поверхности. Эргономичные цанговые зажимы обеспечивают надежную и быструю фиксацию стойки на необходимой высоте. Центральная растяжка позволяет одним движением привести стойку в рабочее положения и также быстро собрать ее. В верхней части стойки имеется установочная резьба ¼ дюйма.

Технические характеристики: