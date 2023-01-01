Стойка Benro Livestream stand, 220 см, до 2 кг, карбоновая
Код товара : УТ-00052960
Артикул : BMLIVESTCF
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Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Вес
690 г
Описание
Легкая и компактная карбоновая стойка для выездных съемок. Предназначена для установки LED-осветителей, компактных вспышек, микрофонов, смартфонов и других устройств, весом до 2 кг. Идеальный выбор для путешествующих фотографов и видеографов. Компактный размер в сложенном виде, вес 690 грамм, широкий диапазон регулировки высоты 87-220 см.
Резиновые опоры ног гарантируют устойчивость на любой поверхности. Эргономичные цанговые зажимы обеспечивают надежную и быструю фиксацию стойки на необходимой высоте. Центральная растяжка позволяет одним движением привести стойку в рабочее положения и также быстро собрать ее. В верхней части стойки имеется установочная резьба ¼ дюйма.
- Вес: 0.69 кг
- Допустимая нагрузка на стойку: 2 кг
- Минимальная высота: 87.5 см
- Максимальная высота: 220 см
- В сложенном виде: 48,5 см
- Материал: карбон