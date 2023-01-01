Компактная шаровая голова разработана для установки небольших аксессуаров – вспышек и небольших светодиодных панелей, микрофонов, смартфонов и так далее. Удобная ручка надежно зафиксирует выбранный угол наклона головы. Предусмотрен быстрый переход в вертикальное положение. Головка устанавливается на любые опоры с резьбой 1/4".