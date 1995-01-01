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Штативная головка Benro MeVideo BMLIVEBH Livestream Mini, шаровая, до 1 кг

  • MeVideo BMLIVEBH Livestream Mini, шаровая, до 1 кг
  • MeVideo BMLIVEBH Livestream Mini, шаровая, до 1 кг
  • MeVideo BMLIVEBH Livestream Mini, шаровая, до 1 кг
  • MeVideo BMLIVEBH Livestream Mini, шаровая, до 1 кг
  • MeVideo BMLIVEBH Livestream Mini, шаровая, до 1 кг
  • MeVideo BMLIVEBH Livestream Mini, шаровая, до 1 кг
  • MeVideo BMLIVEBH Livestream Mini, шаровая, до 1 кг
  • MeVideo BMLIVEBH Livestream Mini, шаровая, до 1 кг
  • MeVideo BMLIVEBH Livestream Mini, шаровая, до 1 кг
  • MeVideo BMLIVEBH Livestream Mini, шаровая, до 1 кг
  • MeVideo BMLIVEBH Livestream Mini, шаровая, до 1 кг
Код товара:УТ-00057002
Артикул:BMLIVEBH

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактная шаровая голова разработана для установки небольших аксессуаров – вспышек и небольших светодиодных панелей, микрофонов, смартфонов и так далее. Удобная ручка надежно зафиксирует выбранный угол наклона головы. Предусмотрен быстрый переход в вертикальное положение. Головка устанавливается на любые опоры с резьбой 1/4".