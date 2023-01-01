Штативная головка Benro MeVideo BMLIVEBH Livestream Mini, шаровая, до 1 кг
Код товара : УТ-00057002
Артикул : BMLIVEBH
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая
Материал
алюминий
Физические характеристики
Вес
70 г
Описание
Компактная шаровая голова разработана для установки небольших аксессуаров – вспышек и небольших светодиодных панелей, микрофонов, смартфонов и так далее. Удобная ручка надежно зафиксирует выбранный угол наклона головы. Предусмотрен быстрый переход в вертикальное положение. Головка устанавливается на любые опоры с резьбой 1/4".