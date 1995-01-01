Штативная головка Benro MeVideo BMLIVEBH Livestream Mini, шаровая, до 1 кг

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Код товара: УТ-00057002 Артикул: BMLIVEBH Код товара: УТ-00057002 Артикул: BMLIVEBH Безопасная нагрузка, кг 1 Тип головки шаровая Головка шаровая Максимальная нагрузка 1 кг Материал алюминий Вес 70 г Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Безопасная нагрузка, кг 1 Тип головки шаровая Характеристики Головка шаровая Максимальная нагрузка 1 кг Материал алюминий Физические характеристики Вес 70 г Описание Компактная шаровая голова разработана для установки небольших аксессуаров – вспышек и небольших светодиодных панелей, микрофонов, смартфонов и так далее. Удобная ручка надежно зафиксирует выбранный угол наклона головы. Предусмотрен быстрый переход в вертикальное положение. Головка устанавливается на любые опоры с резьбой 1/4". Видео Наш обзор

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