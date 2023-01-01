Монопод Benro Hi-Hat Connect, с видеоголовой (MCT48AFS6PRO)
Код товара : УТ-00059298
Артикул : MCT48AFS6PRO
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Характеристики
Характеристики
Материал
алюминиевый сплав
Диаметр ног
36.2, 32.4, 28.6, 25.2 мм
Физические характеристики
Вес
2.95 кг
Описание
Видеомонопод Benro MCT38AF – монопод с отличными характеристиками, универсальный инструмент для операторов, снимающих на ходу («run and gun» сценарии). Изготовлен из высокопрочного алюминия, по надежности не уступает более мощным и тяжелым моноподам. Усиленные клипсы с увеличенным сроком службы обеспечивают надежную фиксацию каждой секции штатива, быструю сборку и разборку монопода. База монопода съемная, ее можно использовать отдельно как небольшой штатив для съемки с низкой точки (Hi-Hat).
В базе установлен шар с блокирующим замком для точной настройки угла наклона камеры, для съемки динамичных движений или выравнивания кадра при съемке под низким углом. Одним движением вы можете поставить монопод строго вертикально, на 90°. Ножки базы имеют три независимых угла наклона. Ножки складные, что облегчает транспортировку и хранение монопода. Для съемки на мокром, сыпучем и грязном грунте, базу можно снять, заменив на простую резиновую опору.
Прорезиненная ручка и ремешок для запястья обеспечивают безопасное и удобное управление камерой при любой погоде и в любой обстановке. С моноподами Benro Connect операторы тратят минимальное время на настройку штатива и оборудования и больше времени могут посвятить творчеству.
Видеоголова Benro S6Pro c гидравлическими картриджами и контрбалансом создана для видеокамер, а также системных и зеркальных фотокамер, в том числе с дополнительным обвесом (клетками). Выдерживает нагрузку до 6 кг. Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавность движения камеры. Благодаря системе регулируемого гидродинамического сопротивления и регулируемого контрбаланса (6 ступеней) вы можете успешно использовать камеры различного веса и габаритов. Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительного оборудования. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно установить центр тяжести камеры в нужном положении головы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение незакрепленной камеры.
Другие особенности
- Площадка поставляется с двумя винтами: 1/4" и 3/8", для них предусмотрено штатное место хранения под съемной площадкой.
- Независимые фиксаторы наклона и панорамирования: диапазон наклона от +90° до -75°, диапазон панорамирования 360° градусов.
- Удобное кольцо блокировки панорамирования.
- Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и так далее.
- Телескопическая эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.
- Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, а также отрегулировать угол ее наклона. Можно использовать две ручки регулировки одновременно, с правой и левой сторон (вторая ручка приобретается отдельно).
- Дополнительные разъемы 1/4" позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).
- Пузырьковый уровень с подсветкой позволяет точно выровнять уровень горизонта не зависимо от времени суток.
- Комплектуется чехлом для транспортировки и хранения.