Описание

Видеомонопод Benro MCT38AF – монопод с отличными характеристиками, универсальный инструмент для операторов, снимающих на ходу («run and gun» сценарии). Изготовлен из высокопрочного алюминия, по надежности не уступает более мощным и тяжелым моноподам. Усиленные клипсы с увеличенным сроком службы обеспечивают надежную фиксацию каждой секции штатива, быструю сборку и разборку монопода. База монопода съемная, ее можно использовать отдельно как небольшой штатив для съемки с низкой точки (Hi-Hat).

В базе установлен шар с блокирующим замком для точной настройки угла наклона камеры, для съемки динамичных движений или выравнивания кадра при съемке под низким углом. Одним движением вы можете поставить монопод строго вертикально, на 90°. Ножки базы имеют три независимых угла наклона. Ножки складные, что облегчает транспортировку и хранение монопода. Для съемки на мокром, сыпучем и грязном грунте, базу можно снять, заменив на простую резиновую опору.

Прорезиненная ручка и ремешок для запястья обеспечивают безопасное и удобное управление камерой при любой погоде и в любой обстановке. С моноподами Benro Connect операторы тратят минимальное время на настройку штатива и оборудования и больше времени могут посвятить творчеству.

Видеоголова Benro S6Pro c гидравлическими картриджами и контрбалансом создана для видеокамер, а также системных и зеркальных фотокамер, в том числе с дополнительным обвесом (клетками). Выдерживает нагрузку до 6 кг. Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавность движения камеры. Благодаря системе регулируемого гидродинамического сопротивления и регулируемого контрбаланса (6 ступеней) вы можете успешно использовать камеры различного веса и габаритов. Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительного оборудования. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно установить центр тяжести камеры в нужном положении головы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение незакрепленной камеры.

Другие особенности