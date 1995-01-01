Непревзойденная универсальность моноподов Benro серии Connect.

Комплект для видеосъемки Benro MCT38AFS4PRO на базе монопода Benro MCT38AF и видеоголовы Benro S4PRO.

Видеомонопод Benro MCT38AF

Компактный и легкий монопод с отличными характеристиками – универсальный инструмент для операторов, снимающих буквально на ходу.

Изготовлен из высокопрочного алюминия. Его надежность не уступает более мощным и тяжелым моноподам.

Усиленные клипсы с увеличенным сроком службы обеспечивают надежную фиксацию каждой секции штатива и быструю сборку и разборку монопода.

База монопода съемная. Ее можно использовать отдельно как небольшой штатив для съемки с низкой точки.

В базе установлен шар с блокирующим замком для точной настройки угла наклона камеры, для съемки динамичных движений или выравнивания кадра при съемке под низким углом.

Одним движением вы можете установить угол наклона на 90 градусов для вертикальной ориентации, что важно при съемке для мобильных приложений и социальных сетей.

Ножки базы имеют три независимых угла наклона. Ножки складные, что облегчает транспортировку и хранение монопода.

Для съемки на мокром, сыпучем и грязном грунте, базу можно удалить и заменить ее на резиновую опору.

Прорезиненная ручка и ремешок для запястья обеспечивают безопасное и удобное управление камерой при любой погоде и в любой обстановке.

С моноподами Benro Connect операторы тратят минимальное время на настройку штатива и оборудования и больше времени могут посвятить творчеству.

Видеоголова Benro S4Pro

Компактная видеоголова с гидравлическими картриджами и контрбалансом Benro S4Pro для системных и зеркальных камер. Разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры.

Несмотря на свои скромные размеры, видеоголова выдерживает нагрузку до 4 кг. Две ступени контрбаланса позволяют использовать камеры различных типов и получать видеоконтент высокого качества.

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавные и полностью контролируемые движения камеры.

Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительных аксессуаров. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно настроить камеру для работы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры.

Площадка поставляется с двумя винтами ¼ и 3/8 дюйма. Для двух винтов предусмотрено штатное место хранения под съемной площадкой.

Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.

Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.

Эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.

Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений. Можно использовать две ручки регулировки одновременно, с правой и левой сторон.

Дополнительные разъемы 3/8 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Комплектуется чехлом для транспортировки и хранения.