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Штативная головка Benro HD3A, 3D, Arca Swiss совместимая

  • HD3A, 3D, Arca Swiss совместимая
  • HD3A, 3D, Arca Swiss совместимая
  • HD3A, 3D, Arca Swiss совместимая
  • HD3A, 3D, Arca Swiss совместимая
  • HD3A, 3D, Arca Swiss совместимая
  • HD3A, 3D, Arca Swiss совместимая
  • HD3A, 3D, Arca Swiss совместимая
Код товара:УТ-00054328
Артикул:HD3A

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Головка с тремя степенями свободы Benro HD3A обладает высокой безопасной нагрузкой 12 кг, этого с большим запасом хватает для большинства камер, включая модели среднего формата. 3D головки хороши для съемки в студии: они тяжелее и габаритнее по сравнению с шаровыми, но обеспечивают большую точность позиционирования камеры. 3 пузырьковых уровня позволяют точно выровнять камеру по горизонту как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Головка совместима с площадками Arca Swiss, что позволяет использовать ее с широким диапазоном альтернативных пластин, включая длинные (для лучшей балансировки с тяжелыми объективами), L-образные (для вертикальной съемки) и так далее.