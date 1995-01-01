Штативная головка Benro HD3A, 3D, Arca Swiss совместимая
Код товара:УТ-00054328
Артикул:HD3A
Товар не найден
Характеристики
Безопасная нагрузка, кг12
Тип головки3D
Головка3D
Пузырьковый уровеньесть, 3 шт.
Быстросъемная площадкаесть, PU70, Arca Swiss совместимая
Максимальная нагрузка12 кг
Рабочая высота головки13.5 см
Вес910 г
Описание
Головка с тремя степенями свободы Benro HD3A обладает высокой безопасной нагрузкой 12 кг, этого с большим запасом хватает для большинства камер, включая модели среднего формата. 3D головки хороши для съемки в студии: они тяжелее и габаритнее по сравнению с шаровыми, но обеспечивают большую точность позиционирования камеры. 3 пузырьковых уровня позволяют точно выровнять камеру по горизонту как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Головка совместима с площадками Arca Swiss, что позволяет использовать ее с широким диапазоном альтернативных пластин, включая длинные (для лучшей балансировки с тяжелыми объективами), L-образные (для вертикальной съемки) и так далее.