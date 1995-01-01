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Штативная головка Benro HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг

  • HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг
  • HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг
  • HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг
  • HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг
  • HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг
  • HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг
  • HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг
  • HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг
  • HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг
  • HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг
  • HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг
  • HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг
  • HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг
  • HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг
  • HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг
  • HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг
  • HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг
  • HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг
  • HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг
  • HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг
  • HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг
  • HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг
  • HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг
  • HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг
  • HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг
  • HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг
  • HD2A, 3D, Arca-swiss, до 8 кг
Код товара:УТ-00057000
Артикул:HD2A

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Трехкоординатная голова серии HD регулируется в трех осях независимо друг от друга. Две длинные ручки с резиновыми накладками отвечают за регулировку бокового наклона (-90° ~ 15°) и наклона вперед-назад (-35° ~ 90°). Короткая ручка отвечает за фиксацию оси панорамирования. Пузырьковые уровни установлены на всех трех осях. На каждой оси нанесена цифровая разметка, позволяющая точно установить необходимый угол (например, при съемке панорам из нескольких кадров). Штативная площадка, совместимая с Arca-Swiss (PU70), обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе.