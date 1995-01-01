Штативная головка Benro HD1A, 3D, Arca-swiss, до 5 кг
Код товара:УТ-00056998
Артикул:HD1A
Товар не найден
Характеристики
Безопасная нагрузка, кг5
Тип головки3D
Головка3D, с тремя степенями свободы
Пузырьковый уровеньесть
Быстросъемная площадкаPU60, совместимая с Arca Swiss
Максимальная нагрузка5 кг
Материалмагниевый сплав
Вес570 г
Описание
Трехкоординатная голова серии HD регулируется в трех осях независимо друг от друга. Две длинные ручки с резиновыми накладками отвечают за регулировку бокового наклона (-90° ~ 15°) и наклона вперед-назад (-35° ~ 90°). Короткая ручка отвечает за фиксацию оси панорамирования. Пузырьковые уровни установлены на всех трех осях. На оси наклона вперед-назад также нанесена цифровая разметка, позволяющая точно установить необходимый угол. Штативная площадка, совместимая с Arca-Swiss (PU60), обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе.