Штативная головка Benro HD1A, 3D, Arca-swiss, до 5 кг
Код товара : УТ-00056998
Артикул : HD1A
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 5 лет
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Головка
3D, с тремя степенями свободы
Материал
магниевый сплав
Физические характеристики
Вес
570 г
Описание
Трехкоординатная голова серии HD регулируется в трех осях независимо друг от друга. Две длинные ручки с резиновыми накладками отвечают за регулировку бокового наклона (-90° ~ 15°) и наклона вперед-назад (-35° ~ 90°). Короткая ручка отвечает за фиксацию оси панорамирования. Пузырьковые уровни установлены на всех трех осях. На оси наклона вперед-назад также нанесена цифровая разметка, позволяющая точно установить необходимый угол. Штативная площадка, совместимая с Arca-Swiss (PU60), обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе.