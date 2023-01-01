Описание

С компактной карданной головой Benro Gimbal Head GH5CMINI вы легко отбалансируете длиннофокусные зум-объективы с фокусным расстоянием до 600 мм, проведете потрясающую съемку и получите неизменно четкое изображение. Эта специализированная голова идеально подходит для динамичной съемки спорта и дикой природы. Легкая и прочная карбоновая конструкция, компактный размер - лучший вариант для путешествий.

С головой Benro Gimbal GH5CMINI вам доступны экстремальные углы наклона и идеальная балансировка. Ваша камера и объектив могу свободно двигаться в любых направлениях, недоступных с другими головами, обеспечивая вертикальное и горизонтальное отслеживания быстро движущихся объектов.

Чтобы уменьшение размера головы не повлияло на ее прочность и допустимую нагрузку, в конструкцию добавлено ребро жесткости. Низкий центр тяжести для устойчивого положение головы при любом наклоне. Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавность движения головы во всех направлениях. Вертикальная цифровая шкала позволяет выполнить точную и повторяемую регулировку высоты камеры.

Панорамная шкала позволяет точно расположить камеру в горизонтальной плоскости и также точно повторить заданные положения. Фиксаторы поворота и наклона выполнены из металла, надежны и удобны в использовании. Фиксаторы имеют короткий ход для быстрой блокировки выбранного положения камеры.

Компактная быстросъемная удлиненная площадка Benro PL100N совместима с системой Arca-Swiss позволяет быстро снять и установить камеру, надежно зафиксировав ее на голове.

Разметка на основании быстросъемной площадки точно повторить заданное положение камеры. Дизайн основания для быстросъемной площадки и сама площадка разработаны специально для уменьшения общего веса головы без потери прочности. Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Комплектуется чехлом с затяжкой для транспортировки и хранения.

Запечатлейте непредсказуемые моменты, снимайте птиц и животных в их среде обитания, делайте уникальные кадры при съемке спортивных состязаний.

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Технические характеристики: