Штативная голова Benro GD3WH, 3D, редукторная, до 6 кг
Код товара : УТ-00059598
Артикул : GD3WH
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Характеристики
Характеристики
Материал
магниевый сплав
Физические характеристики
Вес
740 г
Описание
Редукторная 3D голова разработана для фотографов, которым необходима максимальная точность установки камеры по всем тремя осям. Легкая (всего 740 гр.) и компактная голова подходит как для работы в студии, так и на выезде. Выдерживает оборудование весом до 6 кг. Идеально подходит для предметной съемки, архитектурной, панорамной с последующим совмещением изображений и других видов съемки, где необходима прецизионная точность кадрирования.
Многофункциональные ручки управления позволяют пользователю сначала быстро установить камеру примерно в нужном положении, после чего точно позиционировать ее с помощью редукторного механизма.
Голова регулируется в трех осях независимо друг от друга:
- Регулировка бокового наклона: -15° ~ +90°
- Регулировка наклона вперед-назад: -30° ~ +90°
- Регулировка панорамирования: на 360°
На каждой оси нанесена цифровая разметка, позволяющая идеально кадрировать и совмещать изображения. Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную. Каждая из осей снабжена своим пузырьковым уровнем.
Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU70), обеспечивает быструю установку оборудования. Функция двойной блокировки площадки предотвращает падение камеры в том случае, если вы плохо закрепили площадку на головке. Также предусмотрена возможность отбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу и долгий срок службы, голова изготовлена из магниевого сплава, а редукторные механизмы из углеродистой стали и бронзы. Покрытие высокотемпературной порошковой краской полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке. Элементы управления прорезинены и имеют эргономичную форму с большой площадью опоры для пальцев, что в совокупности обеспечивает удобный хват.