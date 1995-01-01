Редукторная 3D голова разработана для фотографов, которым необходима максимальная точность установки камеры по всем тремя осям. Легкая (всего 740 гр.) и компактная голова подходит как для работы в студии, так и на выезде. Выдерживает оборудование весом до 6 кг. Идеально подходит для предметной съемки, архитектурной, панорамной с последующим совмещением изображений и других видов съемки, где необходима прецизионная точность кадрирования.

Многофункциональные ручки управления позволяют пользователю сначала быстро установить камеру примерно в нужном положении, после чего точно позиционировать ее с помощью редукторного механизма.

Голова регулируется в трех осях независимо друг от друга:

Регулировка бокового наклона: -15° ~ +90°

Регулировка наклона вперед-назад: -30 ° ~ +90 °

+90 Регулировка панорамирования: на 360 °

На каждой оси нанесена цифровая разметка, позволяющая идеально кадрировать и совмещать изображения. Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную. Каждая из осей снабжена своим пузырьковым уровнем.

Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU70), обеспечивает быструю установку оборудования. Функция двойной блокировки площадки предотвращает падение камеры в том случае, если вы плохо закрепили площадку на головке. Также предусмотрена возможность отбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу и долгий срок службы, голова изготовлена из магниевого сплава, а редукторные механизмы из углеродистой стали и бронзы. Покрытие высокотемпературной порошковой краской полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке. Элементы управления прорезинены и имеют эргономичную форму с большой площадью опоры для пальцев, что в совокупности обеспечивает удобный хват.