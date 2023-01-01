Штативная головка Benro G2 Low Profile, шаровая, Arca-Swiss, до 14 кг
Код товара : УТ-00056995
Артикул : G2
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая
Материал
магниевый сплав
Рабочая высота головки
8.8 см
Максимальная нагрузка
14 кг
Физические характеристики
Вес
530 г
Описание
Низкопрофильная компактная шаровая голова Benro серии G. Три независимые регулировки: главный замок, замок панорамирования и регулировка сопротивления (силы трения). Цифровая шкала на оси панорамирования позволяет точно отмерять угол поворота камеры для совмещения изображений. Полированный шар обеспечивает максимальную плавность движения. Быстросъемная штативная площадка, совместимая с Arca-Swiss (PU60), обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при недостаточно плотной фиксации камеры.
Голова изготовлена из магниевого сплава и покрыта высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке. Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта. Рукоятки прорезинены и имеют квадратную форму с большой площадью опоры для пальцев, что в совокупности обеспечивает удобный хват.