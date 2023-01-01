Описание

Ключевые особенности:

Универсальная голова для фото или видеосъемки

Двойное панорамирование - точная установка камеры на неровной местности

Гидравлический картридж - плавные движения при съемке видео

Безопасная нагрузка 4,5 кг

Быстросъемная площадка Arca-Swiss style - быстрая установка камеры и надежная фиксация.

Разъемы для дополнительного оборудования (смартфон, монитор, микрофон, свет и пр.).

Установка ручки управления с правой или с левой стороны

3 положения ручки управления

Компактная головка для фото или видеосъемки. Для перехода между режимами съемки предусмотрены два боковых фиксатора. Фиксатор, расположенный с правой стороны, блокирует узел наклона для работы в режиме шаровой головки. Фиксатор, расположенный с левой стороны, блокирует шар, оставляя возможными только наклоны вперед/назад для работы в режиме видеоголовы. В головке используется реверсивная (обратная) система в стиле Novoflex. «Перевернутое» расположение шара повысило допустимую нагрузку в 1.5 раза по сравнению с другими головками аналогичного диаметра. Гидравлический картридж обеспечивает плавные движения видеоголовы. Фиксированное сопротивление наклона позволяет комфортно работать во время съемки видеосюжетов. Удлиненную ручку управления можно установить под правую или левую руку и под удобным углом, доступны 3 положения. Шестигранный ключ расположен внутри ручки и фиксируется с помощью магнита.

Двойная регулировка панорамирования позволяет ровно установить камеру по линии горизонта и провести идеальную съемку в любых условиях, даже если штатив стоит под небольшим наклоном. Первый механизм панорамного поворота головы находится под съемной площадкой, второй расположен в традиционном месте, у основания головы. Цифровая разметка на дисках панорамирования помогает создавать точно повторяемые снимки для последующей склейки. Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную.

Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU45) обеспечивает быструю и надежную установку фотоаппарата. Защитная функция двойной блокировки исключает падение камеры. Имеется возможность сделать небольшие подвижки для балансировки камеры в зависимости от используемого объектива.

Нижняя часть ручки управления съемная, на ней имеются три резьбы 1/4" для крепления различных аксессуаров. Также, ее можно использовать отдельно, например, для увеличения количества резьбы на хабе штатива или как хаб в импровизированном штативе из гибких ножек и держателя смартфона. Три пузырьковых уровня позволяют максимальной точно установить головку по линии горизонта.