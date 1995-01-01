Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Головка для монопода Benro DJ90, до 2.5 кг

  • DJ90, до 2.5 кг
  • DJ90, до 2.5 кг
  • DJ90, до 2.5 кг
  • DJ90, до 2.5 кг
  • DJ90, до 2.5 кг
  • DJ90, до 2.5 кг
  • DJ90, до 2.5 кг
Код товара:УТ-00056991
Артикул:DJ90

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактная и легкая головка для монопода позволяет наклонять камеру вперед или назад на угол до 90°. Положение можно зафиксировать с помощью эргономичной ручки. Штативная площадка PU60 (совместимая с Arca-Swiss), обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры, если вы случайно забыли зафиксировать площадку в замке. Головка изготовлена из алюминиевого сплава и покрыта высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке.