Головка для монопода Benro DJ90, до 2.5 кг
Код товара:УТ-00056991
Артикул:DJ90
Товар не найден
Характеристики
Безопасная нагрузка, кг3
Тип головкидля монопода
Головкадля монопода (1D), диаметр базы 31 мм
Максимальная нагрузка2.5 кг
Материалалюминиевый сплав
Рабочая высота головки8 см
Вес250 г
Описание
Компактная и легкая головка для монопода позволяет наклонять камеру вперед или назад на угол до 90°. Положение можно зафиксировать с помощью эргономичной ручки. Штативная площадка PU60 (совместимая с Arca-Swiss), обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры, если вы случайно забыли зафиксировать площадку в замке. Головка изготовлена из алюминиевого сплава и покрыта высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке.