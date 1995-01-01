Компактная и легкая головка для монопода позволяет наклонять камеру вперед или назад на угол до 90°. Положение можно зафиксировать с помощью эргономичной ручки. Штативная площадка PU60 (совместимая с Arca-Swiss), обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры, если вы случайно забыли зафиксировать площадку в замке. Головка изготовлена из алюминиевого сплава и покрыта высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке.