Описание

Benro Polaris Astro — первая в мире штативная голова с электронным управлением и встроенным дистанционным управлением камерой, которое работает через мобильное приложение. Встроенные моторы обеспечивают вращение по всем трем осям, а интерфейс приложения позволяет настраивать экспозицию и композицию фотографии, а также программировать серийную съемку, отслеживание перемещения звезд, астрофотографию с длинными выдержками, таймлапсы с движением камеры и так далее. Ключевой особенностью модели Astro является то, что она может работать в качестве экваториальной монтировки, автоматически поворачивая камеру вслед за движением звезд. Таким образом, при съемке с длинной выдержкой звезды не будут смазываться.

Важнейшей особенностью головки Benro Polaris Astro является ее компактность и небольшой вес: в отличие от других экваториальных монтировок она не занимает много места в багаже, так что вы с легкостью сможете взять ее в дальнее путешествие или длительный пеший поход. При этом она выдерживает нагрузку до 7 кг, что позволяет использовать ее практически с любыми зеркальными или беззеркальными камерами, и даже с небольшими телескопами.

Среди встроенных режимов — «Удаление людей» (на пейзажных снимках), «Панорама», «Таймлапс с движением», «Таймлапс с динамической экспозицией», «Фокус-стекинг» и «Отслеживание звезд». Эти режимы работают с самыми разными камерами при использовании прилагаемых кабелей управления. Интересной и крайне полезной функцией приложения является «GoTo» в астро-режиме: вы можете просто указать координаты интересующего созвездия или галактики (взять их можно из приложения типа Stellarium), и головка сама наведется на них за несколько секунд.

Беспроводное соединение обеспечивает удобство при работе: доступен предварительный просмотр (LiveView) и дистанционная загрузка файлов.

Предусмотрена возможность установить карту памяти формата microSD для резервного копирования изображений и их быстрого редактирования через мобильное приложение Benro.

Головка оснащена встроенным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает более 24 часов работы. Для съемки при низких температурах предусмотрена возможность подзарядки во время использования через USB-C порт.

Голова Polaris Astro изготовлена из алюминиевого сплава и нержавеющей стали. Герметичность уровня IPX6 (защита от струй воды с любого направления) позволяет использовать ее в самых суровых погодных условиях.

Для соединения с мобильным устройством (телефоном или планшетом под управлением iOS или Android) данная модель использует Bluetooth и Wi-Fi соединение. Разъем для SIM-карт, хотя и присутствует на корпусе, не является рабочим.

Технические характеристики:

Допустимая нагрузка, кг – 7

Вес, кг – 1,5

Материал – алюминий/нержавеющая сталь

Комплектация