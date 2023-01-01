Шаровая головка Benro B4 Arca-swiss style, до 20 кг
Код товара : УТ-00059300
Артикул : B4
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая
Материал
алюминиевый сплав
Рабочая высота головки
11.4 см
Максимальная нагрузка
20 кг
Физические характеристики
Вес
750 г
Описание
Компактная и легкая шаровая голова Benro B4 с регулировкой степени сопротивления, которая позволяет лучше адаптировать управление в зависимости от веса оборудования: слабое сопротивление для легких камер, сильное для тяжелых. Быстросъемная площадка PU70 совместима со стандартом Arca Swiss, что позволяет устанавливать другие, более длинные или L-образные площадки, штативные адаптеры («лапки») телеобъективов и так далее. Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.
Отдельная рукоятка позволяет освободить ось панорамирования и вращать зафиксированную камеру на все 360°. Цифровая шкала на оси панорамирования предназначена для вращения камеры на заданный угол и дальнейшего совмещения изображений. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение плохо закрепленной камеры.