Штативная головка Benro B3, до 18 кг
Код товара:УТ-00054323
Артикул:B3*
Товар не найден
Характеристики
Безопасная нагрузка, кг18
Тип головкишаровая
Головкашаровая
Пузырьковый уровеньесть
Быстросъемная площадкаPU60, совместимая с Arca Swiss
Максимальная нагрузка18 кг
Материалмагниевый сплав
Рабочая высота головки10.4 см
Регулировка силы тренияесть
Страна производстваКитай
Вес460 г
Описание
Компактная и легкая шаровая голова Benro B3 с высокой максимальной нагрузкой 18 кг. Имеется отдельный замок оси вращения, а также разметка в градусах, что облегчает создание горизонтальных панорам. Отдельная рукоятка отвечает за силу трения: увеличьте сопротивление при использовании тяжелых камер или понизьте при использовании штатива с компактными фотоаппаратами или смартфонами. Съемная площадка совместима со стандартом Arca Swiss, что позволяет при необходимости использовать другие пластины: более длинные или L-образные.