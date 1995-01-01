Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Штативная головка Benro B3, до 18 кг

  • B3, до 18 кг
  • B3, до 18 кг
  • B3, до 18 кг
  • B3, до 18 кг
  • B3, до 18 кг
Код товара:УТ-00054323
Артикул:B3*

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактная и легкая шаровая голова Benro B3 с высокой максимальной нагрузкой 18 кг. Имеется отдельный замок оси вращения, а также разметка в градусах, что облегчает создание горизонтальных панорам. Отдельная рукоятка отвечает за силу трения: увеличьте сопротивление при использовании тяжелых камер или понизьте при использовании штатива с компактными фотоаппаратами или смартфонами. Съемная площадка совместима со стандартом Arca Swiss, что позволяет при необходимости использовать другие пластины: более длинные или L-образные.