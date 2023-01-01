Штативная головка Benro B3, до 18 кг
Код товара : УТ-00054323
Артикул : B3
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Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая
Материал
магниевый сплав
Рабочая высота головки
10.4 см
Физические характеристики
Вес
460 г
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Компактная и легкая шаровая голова Benro B3 с высокой максимальной нагрузкой 18 кг. Имеется отдельный замок оси вращения, а также разметка в градусах, что облегчает создание горизонтальных панорам. Отдельная рукоятка отвечает за силу трения: увеличьте сопротивление при использовании тяжелых камер или понизьте при использовании штатива с компактными фотоаппаратами или смартфонами. Съемная площадка совместима со стандартом Arca Swiss, что позволяет при необходимости использовать другие пластины: более длинные или L-образные.