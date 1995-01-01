Компактная и легкая шаровая голова Benro B2 имеет три независимые регулировки: главный замок, замок панорамирования и рукоятку, регулирующую степень блокировки шара (силу трения), что позволяет одинаково успешно использовать ее и с легкими, и с тяжелыми камерами. Цифровая шкала на оси панорамирования предназначена для точного выставления шага поворота при панорамной съемке со склейкой нескольких изображений. Быстросъемная штативная площадка совместима с Arca-Swiss, что позволяет заменить ее на другие варианты площадок при необходимости: например, на угловую (L-образную) – для вертикальной съемки. Функция двойной блокировки площадки предотвращает падение камеры, если вы забыли надежно запереть ее замок. Пузырьковый уровень позволяет точно установить камеру по линии горизонта.