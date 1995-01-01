Штативная головка Benro B1, до 14 кг
Код товара:УТ-00054322
Артикул:B1
Товар не найден
Характеристики
Безопасная нагрузка, кг14
Тип головкишаровая
Головкашаровая
Пузырьковый уровеньесть
Быстросъемная площадкаPU60, совместимая с Arca Swiss
Максимальная нагрузка14 кг
Материалмагниевый сплав
Рабочая высота головки9.5 см
Регулировка силы тренияесть
Страна производстваКитай
Вес360 г
Описание
Компактная и легкая шаровая голова Benro B1 с высокой максимальной нагрузкой 14 кг. Имеется отдельный замок оси вращения, а также разметка в градусах, что облегчает создание горизонтальных панорам. Отдельная рукоятка отвечает за силу трения: увеличьте сопротивление при использовании тяжелых камер или понизьте при использовании штатива с компактными фотоаппаратами или смартфонами. Съемная площадка совместима со стандартом Arca Swiss, что позволяет при необходимости использовать другие пластины: более длинные или L-образные.