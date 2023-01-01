Монопод Benro A48FD Classic с видео-головой S6PRO, алюминиевый с клипсами
Код товара : УТ-00048981
Артикул : A48FDS6PRO
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Характеристики
Характеристики
Головка
Видеоголовка
Максимальная высота
177 см
Минимальная высота
69,5 см
Физические характеристики
Вес
2,69
Вес (брутто), г
2.800
Описание
Комплект Benro A48FDS6PRO - видеомонопод Benro A48FD и видеоголова с гидравлическими картриджами и контрбалансом Benro S6Pro – компактный и удобный компаньон для профессионального оператора, работающего в ограниченном пространстве или в условиях постоянного движение. Расширенные функции в портативной и компактной конструкции. Не упусти момент!
Видеомонопод Benro A48FD
Вам не придется беспокоиться о необходимости носить с собой большой штатив, постоянно собирать и разбирать его для смены локации и установки необходимой высоты.
Усовершенствованная конструкция клипс позволяет мгновенно установить монопод в рабочее положение и жестко зафиксировать каждую секцию монопода.
Клипсовые зажимы – классический вид фиксации секций штатива или монопода. Многие операторы предпочитают именно такой вид зажимов за скорость и простоту использования.
Вы легко сможете переключиться на разные виды съемки, от низкодвижущихся объектов, например животных в естественной среде обитания, до съемки над толпой, например на концерте.
Четыре секции монопода позволяют установить монопод на необходимую высоту.
Регулировка по высоте позволяет проводить съемку с минимальной и максимальной точки, в зависимости от поставленных задач.
В отличие от штатива, монопод занимает минимум места. Позволяет быстро менять локации. Компактный и удобный для походов, когда нет возможность взять с собой большой штатив.
Идеален для съемки в условиях ограниченного пространства, в многолюдных местах, на стадионах, в концертных залах, на свадьбах и других мероприятиях.
Съемка репортажа, интервью, быстро меняющихся сцен и т.п.
Для съемок дикой природы, когда необходима быстрая смена локации.
Трехупорная стопорная база с шаровым шарниром, установленная в основании монопода, обеспечивает дополнительную регулировку положения камеры при наклонах.
При необходимости движения шарнира можно заблокировать с помощью эргономичного стопорного кольца.
Также база работает как мини-штатив и служит для дополнительной устойчивости монопода на ровных поверхностях.
В зафиксированном положении монопод достаточно стабилен. Вы даже можете использовать монопод без дополнительной поддержки на самой низкой точки съемки. Однако, не стоит забывать, что на моноподе установлено дорогостоящее оборудование, а одна опора не дает 100% гарантии устойчивости все конструкции. Со своей стороны, мы не рекомендуем оставлять монопод с установленным оборудования без страховки.
Ножки базы складные и в собранном виде не увеличивают объем монопода.
База съемная, ее можно заменить на прилагаемую резиновую опору. Это актуально при использовании монопода на песке, сырой и мокрой земле.
Надежная конструкция из сплава алюминия и магния выдержит испытание временем.
Эргономичная прорезиненная ручка облегчает работу при любых погодных условиях. Кистевой ремень обеспечивает удобство переноски и дополнительную страховку.
В моноподе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес монопода, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Усиленные клипсы и ноги из сплава обеспечивают максимальную стабильность видеомонопода.
Голова у монопода съемная, что дает возможность использовать монопод с любыми головами.
Видеоголова Benro S6Pro
Видеоголова c гидравлическими картриджами и контрбалансом Benro S6Pro для видеокамер, системных и зеркальных камер с установленным обвесом. Разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры.
Выдерживает нагрузку до 6 кг. Шесть ступеней контрбаланса позволяют использовать камеры различных типов и получать видеоконтент высокого качества. Предусмотрена возможность вносить корректировки в процессе съемки.
Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют непревзойденную плавность движения камеры.
Benro S6Pro – идеальный инструмент, для создания видеоконтента профессионального уровня.
Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительного оборудования. Цифровая разметка основания для площадки и боковой фиксатор позволяют быстро и точно установить центр тяжести камеры в нужном положении головы. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры.
Площадка поставляется с двумя винтами ¼ и 3/8 дюйма. Для двух винтов предусмотрено штатное место хранения под съемной площадкой.
Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов. Удобное кольцо блокировки панорамирования.
Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.
Телескопическая эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.
Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений. Можно использовать две ручки регулировки одновременно, с правой и левой сторон.
Дополнительные разъемы 3/8 дюйма позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).
Пузырьковый уровень с подсветкой позволяет точно выровнять уровень горизонта не зависимо от времени суток.
Комплектуется чехлом для транспортировки и хранения.