Бачок Paterson PTP115 подходит для узкой 135 и широкой 120 пленки. Бачок отличается уникальной конструкцией со вставной воронкой, которая закрывает пленку от света, позволяя в то же время легко сливать и заливать фотохимию. Воронка надежно фиксируется в закрытом положении, для дополнительной безопасности крышка бачка закрывается только при правильно установленной воронке – это предотвращает ошибки сборки (которую необходимо производить вслепую). Перемешивание во время проявки можно производить как взбалтыванием, так и переворотом, или обоими способами.

Материал бачка: полистирол. Конструкция без труднодоступных полостей обеспечивает быструю и легкую промывку.