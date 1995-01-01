PTZ-камера AvMatrix PTZ1271-30X-NDI, выход SDI/HDMI
Код товара : УТ-00073386
Артикул : 29988
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Дистанционно управляемая камера серии PTZ1271 с высокой производительностью и передовми алгоритмами сигнала для получения ярких видео изображений с высоким разрешением и отличной цветопередачей. Может применяться для телеобучения, веб-трансляции, видеоконференций, телемедицины, наблюдения вредных производств и в других областях.
Различные выходы
PTZ-камера обеспечивает различные интерфейсы. SDI, HDMI, IP-выходы позволяют пользователям одновременно выводить сигнал с разрешением до FHD 1080p. Порт локальной сети поддерживает питание через Ethernet (PoE), NDIHX 5.0 и потоковую передачу по протоколам RTSP, RTMP. Имеется линейный вход аудио для потоков NDI / IP. Пользователи могут легко управлять PTZ-камерой через порт локальной сети или последовательный порт RS-232 / RS-485.
Оптические объективы 30х
В комплект PTZ-камеры входит 30-кратный оптический объектив для эффективной съемки крупным планом. Возможно приобретение камеры AVMATRIX PTZ1271-20X-NDI с 20-кратным зумом для широкоугольной съемки. Высокая скорость панорамирования и наклона, а также такие элементы управления изображением, как яркость, цвет, насыщенность, контрастность, резкость, обеспечивают точное управление вашими изображениями.
Легкость управления
PTZ-камерой можно легко управлять с помощью ИК-пульта дистанционного управления, веб-интерфейса, а также джойстика контроллера камеры через IP или последовательный порт. Поддерживается несколько протоколов управления, включая ONVIF, VISCA over IP, VISCA, PELCO-D, PELCO-P.
Разнообразие вариантов крепления
Поддержка функции переворота изображения, нижняя резьбовое крепление камеры может использоваться для установки на штатив, для настенного или потолочного монтажа. Камера может широко использоваться во многих сферах: в вещании, образовании, церкви и других областях.
Основные характеристики:
- CMOS-сенсор 1/2,8 дюйма, разрешение до 1920x1080 р60
- 30-кратный оптический зум-объектив
- Передовая технология автофокусировки
- Мультиформатные видеовыходы: HDMI, 3G-SDI, LAN. 3G-SDI в формате 1080p60
- IP трансляция по протоколу NDI
- Низкое энергопотребление, ниже 500 мВт в спящем режиме