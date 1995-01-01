Описание

Дистанционно управляемая камера серии PTZ1271 с высокой производительностью и передовыми алгоритмами сигнала для получения ярких видео изображений с высоким разрешением и отличной цветопередачей. Может применяться для телеобучения, веб-трансляции, видеоконференций, телемедицины, наблюдения вредных производств и в других областях.

Различные выходы

PTZ-камера обеспечивает различные интерфейсы. SDI, HDMI, IP-выходы позволяют пользователям одновременно выводить сигнал с разрешением до FHD 1080p. Порт локальной сети поддерживает питание через Ethernet (PoE), NDIHX 5.0 (опции) и потоковую передачу по протоколам RTSP, RTMP. Имеется линейный вход аудио для потоков NDI / IP. Пользователи могут легко управлять PTZ-камерой через порт локальной сети или последовательный порт RS-232 / RS-485.

Объективы с 20х зуммированием

В комплект PTZ-камеры входит 20-кратный оптический объектив для широкоугольной съемки. Возможно приобретение камеры AVMATRIX PTZ1271-30X-POE с 30-кратным зумом для эффективной съемки крупным планом. Высокая скорость панорамирования и наклона, а также такие элементы управления изображением, как яркость, цвет, насыщенность, контрастность, резкость, обеспечивают точное управление вашими изображениями.

Легкость управления

PTZ-камерой можно легко управлять с помощью ИК-пульта дистанционного управления, веб-интерфейса, а также джойстика контроллера камеры через IP или последовательный порт. Поддерживается несколько протоколов управления, включая ONVIF, VISCA over IP, VISCA, PELCO-D, PELCO-P.

Разнообразие вариантов крепления

Поддержка функции переворота изображения, нижняя резьбовое крепление камеры может использоваться для установки на штатив, для настенного или потолочного монтажа. Камера может широко использоваться во многих сферах: в вещании, образовании, церкви и других областях.

Основные характеристики:

CMOS-сенсор 1/2,8 дюйма, разрешение до 1920x1080р60

20-кратный оптический зум-объектив

Передовая технология автофокусировки

Мультиформатные видеовыходы: HDMI, 3G-SDI, LAN. 3G-SDI в формате 1080p60

Низкое энергопотребление, ниже 500 мВт в спящем режиме

Характеристики:

Модель: PTZ1271 20X-POE

Интерфейсы

Выход видео: SDI, HDMI

SDI, HDMI Вход аудио: 3.5mm audio (Line-level)

3.5mm audio (Line-level) Интерфейсы управления: RS-232 вход и выход, RS-485 вход

RS-232 вход и выход, RS-485 вход Протоколы управления: Onvif, VISCA over IP, VISCA, PELCO-D/P

Onvif, VISCA over IP, VISCA, PELCO-D/P Форматы видео: HDMI/ SDI разрешение видео до 1080P60

HDMI/ SDI разрешение видео до 1080P60 Порт LAN: IP Streaming: RTSP/ RTMP/ SRT, POE

Параметры камеры

Оптический зум: 20х

20х Фокусное расстояние: f=5.5-110mm

f=5.5-110mm Угол обзора: 3.3°(tele) 54.7°(wide)

3.3°(tele) 54.7°(wide) Значение диафрагмы: F1.6 ~ F3.5

F1.6 ~ F3.5 Сенсор: 1/2.8 дюймов, высокопроизводительный HD CMOS-сенсор

1/2.8 дюймов, высокопроизводительный HD CMOS-сенсор Эффективные пиксели: 16: 9, 2.07 Мегапикселей

16: 9, 2.07 Мегапикселей Цифровой зум: 10х

10х Минимальный уровень освещения: 0.5Lux (F1.8, AGC ON)

0.5Lux (F1.8, AGC ON) DNR: 2D & 3D DNR

2D & 3D DNR SNR: >55dB

>55dB Баланс белого: Auto/Manual/OnePush/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/ 6000K/6500K/7000K

Auto/Manual/OnePush/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/ 6000K/6500K/7000K WDR: OFF/ Dynamic level adjustment

OFF/ Dynamic level adjustment Настройки видео: Яркость, цветность, насыщенность, контраст, резкость, черно-белый режим, коррекция гамма-кривой

Яркость, цветность, насыщенность, контраст, резкость, черно-белый режим, коррекция гамма-кривой Прочие параметры камеры: Автофокус, автоматическая диафрагма, автоматический электронный затвор, BLC

Параметры PTZ

Углы поворота: Pan: ±170°, Tilt: -30°～+90°

Pan: ±170°, Tilt: -30°～+90° Скорость поворота: Pan: 60°/sec (Range: 0.1 -180°/sec), Tilt: 30°/sec (Range: 0.1-80°/sec)

Pan: 60°/sec (Range: 0.1 -180°/sec), Tilt: 30°/sec (Range: 0.1-80°/sec) Число пресетов: 255 пресетов (10 пресетов с помощью пульта дистанционного управления)

255 пресетов (10 пресетов с помощью пульта дистанционного управления) Напряжение питания: DC 12В±10%

DC 12В±10% Ток потребления: 1A (Max)

1A (Max) Мощность потребления: 12Вт (Max)

12Вт (Max) Температура: Рабочая температура: -10~+50°C, Температура хранения: -10~+60°C

Рабочая температура: -10~+50°C, Температура хранения: -10~+60°C Влажность: Эксплуатационная влажность: 20~80% RH (без конденсата), Влажность при хранении: 20~95% RH (без конденсата)

Эксплуатационная влажность: 20~80% RH (без конденсата), Влажность при хранении: 20~95% RH (без конденсата) Аксессуары: Блок питания, кабель управления RS232, пульт дистанционного управления, руководство пользователя

Блок питания, кабель управления RS232, пульт дистанционного управления, руководство пользователя Способы монтажа: 1/4-дюймовое отверстие для установки на штатив; Монтажный кронштейн опционально

1/4-дюймовое отверстие для установки на штатив; Монтажный кронштейн опционально Размеры: 170 х 170 х 180.31 мм

170 х 170 х 180.31 мм Вес нетто: 1.25 кг

1.25 кг Вес брутто: 2.1 кг

Комплектация: