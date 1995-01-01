PTZ-камера AvMatrix PTZ1271-20X-POE, выход SDI/HDMI
Код товара : УТ-00073383
Артикул : 29985
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Гарантия производителя 2 года
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Описание
Дистанционно управляемая камера серии PTZ1271 с высокой производительностью и передовыми алгоритмами сигнала для получения ярких видео изображений с высоким разрешением и отличной цветопередачей. Может применяться для телеобучения, веб-трансляции, видеоконференций, телемедицины, наблюдения вредных производств и в других областях.
Различные выходы
PTZ-камера обеспечивает различные интерфейсы. SDI, HDMI, IP-выходы позволяют пользователям одновременно выводить сигнал с разрешением до FHD 1080p. Порт локальной сети поддерживает питание через Ethernet (PoE), NDIHX 5.0 (опции) и потоковую передачу по протоколам RTSP, RTMP. Имеется линейный вход аудио для потоков NDI / IP. Пользователи могут легко управлять PTZ-камерой через порт локальной сети или последовательный порт RS-232 / RS-485.
Объективы с 20х зуммированием
В комплект PTZ-камеры входит 20-кратный оптический объектив для широкоугольной съемки. Возможно приобретение камеры AVMATRIX PTZ1271-30X-POE с 30-кратным зумом для эффективной съемки крупным планом. Высокая скорость панорамирования и наклона, а также такие элементы управления изображением, как яркость, цвет, насыщенность, контрастность, резкость, обеспечивают точное управление вашими изображениями.
Легкость управления
PTZ-камерой можно легко управлять с помощью ИК-пульта дистанционного управления, веб-интерфейса, а также джойстика контроллера камеры через IP или последовательный порт. Поддерживается несколько протоколов управления, включая ONVIF, VISCA over IP, VISCA, PELCO-D, PELCO-P.
Разнообразие вариантов крепления
Поддержка функции переворота изображения, нижняя резьбовое крепление камеры может использоваться для установки на штатив, для настенного или потолочного монтажа. Камера может широко использоваться во многих сферах: в вещании, образовании, церкви и других областях.
Основные характеристики:
- CMOS-сенсор 1/2,8 дюйма, разрешение до 1920x1080р60
- 20-кратный оптический зум-объектив
- Передовая технология автофокусировки
- Мультиформатные видеовыходы: HDMI, 3G-SDI, LAN. 3G-SDI в формате 1080p60
- Низкое энергопотребление, ниже 500 мВт в спящем режиме
Характеристики:
- Модель: PTZ1271 20X-POE
- Выход видео: SDI, HDMI
- Вход аудио: 3.5mm audio (Line-level)
- Интерфейсы управления: RS-232 вход и выход, RS-485 вход
- Протоколы управления: Onvif, VISCA over IP, VISCA, PELCO-D/P
- Форматы видео: HDMI/ SDI разрешение видео до 1080P60
- Порт LAN: IP Streaming: RTSP/ RTMP/ SRT, POE
- Оптический зум: 20х
- Фокусное расстояние: f=5.5-110mm
- Угол обзора: 3.3°(tele) 54.7°(wide)
- Значение диафрагмы: F1.6 ~ F3.5
- Сенсор: 1/2.8 дюймов, высокопроизводительный HD CMOS-сенсор
- Эффективные пиксели: 16: 9, 2.07 Мегапикселей
- Цифровой зум: 10х
- Минимальный уровень освещения: 0.5Lux (F1.8, AGC ON)
- DNR: 2D & 3D DNR
- SNR: >55dB
- Баланс белого: Auto/Manual/OnePush/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/ 6000K/6500K/7000K
- WDR: OFF/ Dynamic level adjustment
- Настройки видео: Яркость, цветность, насыщенность, контраст, резкость, черно-белый режим, коррекция гамма-кривой
- Прочие параметры камеры: Автофокус, автоматическая диафрагма, автоматический электронный затвор, BLC
- Углы поворота: Pan: ±170°, Tilt: -30°～+90°
- Скорость поворота: Pan: 60°/sec (Range: 0.1 -180°/sec), Tilt: 30°/sec (Range: 0.1-80°/sec)
- Число пресетов: 255 пресетов (10 пресетов с помощью пульта дистанционного управления)
- Напряжение питания: DC 12В±10%
- Ток потребления: 1A (Max)
- Мощность потребления: 12Вт (Max)
- Температура: Рабочая температура: -10~+50°C, Температура хранения: -10~+60°C
- Влажность: Эксплуатационная влажность: 20~80% RH (без конденсата), Влажность при хранении: 20~95% RH (без конденсата)
- Аксессуары: Блок питания, кабель управления RS232, пульт дистанционного управления, руководство пользователя
- Способы монтажа: 1/4-дюймовое отверстие для установки на штатив; Монтажный кронштейн опционально
- Размеры: 170 х 170 х 180.31 мм
- Вес нетто: 1.25 кг
- Вес брутто: 2.1 кг
Комплектация:
- Видеокамера AVMATRIX PTZ1271-20X-POE выход SDI/HDMI
- Блок питания
- Кабель управления RS232
- Пульт дистанционного управления