Описание

Видеокамера AvMatrix Eagle T10 – видеокамера для стриминга с 10-кратным оптическим зумом. Быстрая и точная автофокусировка с технологией определения дальности ToF. Камера использует передовую технологию определения дальности ToF для быстрого и точного измерения расстояния между объектом и объективом. Это позволяет камере быстро фокусироваться на объекте при переключении между дальними и ближними сценами в режиме прямой трансляции, гарантируя, что объект съемки всегда остается четким и в фокусе.

Высококачественный датчик изображения

Камера оснащена 5-мегапиксельным CMOS-сенсором 1/2.8" и поддерживает разрешение до 1920x1080 HD. Она обеспечивает более четкое потоковое изображение в режиме реального времени с реалистичной цветопередачей и яркими изображениями.

Объектив с 10-кратным зумом

Камера оснащена объективом с 10-кратным зумом, позволяющим пользователям приближать удаленные объекты. Эта возможность особенно полезна для фокусировки на меньшем участке кадра, эффективно уменьшая размытость и повышая четкость объекта.

Широкоугольная съёмка

Камера оснащена широкоугольным объективом 75,4 дюйма, который идеально подходит для съемки панорамных пейзажей, групповых снимков и других сцен, где пользователи хотят охватить больше деталей.

Множество предустановленных стилей

Поставляется с различными стилями для удовлетворения различных потребностей пользователей, включая ювелирные изделия, красоту, моду и т.д. Пользователи могут легко персонализировать изображения в соответствии со своими любимыми стилями, создавая уникальные эффекты изображения.

HDMI и USB-выход

Расширьте возможности подключения с помощью HDMI-выхода для профессиональных видеомикшеров или дополнительных дисплеев. Без проблем выполняйте съемку и прямую потоковую передачу на компьютер через USB-разъем Type-C камеры.

Двойные выходы HDMI и USB

Одновременный вывод видео как через интерфейсы HDMI, так и через USB. Камера может подключаться к профессиональному видеомикшеру или дополнительному дисплею через HDMI. Вы можете легко выполнять съемку и потоковую передачу, используя прямое подключение камеры по USB type-C к вашему компьютеру, без необходимости использования внешней карты захвата.

Пейзажная и портретная ориентация

Камера оснащена монтажными отверстиями как для альбомной, так и для портретной ориентации, что позволяет выполнять альбомную и портретную съемку без поворота объектива. Также поддерживается зеркальное отображение изображений и их переворот.

Гибкое управление

Сзади камеры расположены кнопки меню, позволяющие пользователям управлять камерой с помощью физических кнопок. Дополнительно, ИК-приемники как на передней, так и на задней панели камеры обеспечивают удобное управление с помощью ИК-пульта дистанционного управления.

Корпус из алюминиевого сплава

Корпус камеры изготовлен из прочного алюминиевого сплава, который обеспечивает превосходное рассеивание тепла, это означает, что ваша камера может работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю без перерывов даже в самых сложных условиях.

Особенности:

Объектив с 10-кратным зумом

Быстрая и точная автофокусировка с технологией ToF

Высококачественный CMOS-сенсор 1/2,8“ 5 М

Автофокус/экспозиция/баланс белого

Порты HDMI и USB Type-C выводят видео с разрешением до 1080p 60 Гц

Выход USB-C для захвата совместим с основными операционными системами, такими как Windows, Mac и Android

Множество предустановленных стилей: meeting, beauty, jewel, fashion, custom

Альбомная и портретная ориентация, зеркальное отображение изображения и переворот

Гибкое управление с помощью физических кнопок меню и ИК-пульта дистанционного управления

Корпус из алюминиевого сплава с эффективным отводом тепла для работы в режиме 24/7

Характеристики:

Модель камеры: AvMatrix Eagle T10

Оптический сенсор

Оптическая матрица: 5M CMOS датчик

Оптический формат: 1/2.8"

Максимальная частота кадров: 1920H x 1080V при 60 кадрах в секунду

Объектив

Оптический зум: 10-кратный

10-кратный Фокусное расстояние: F=4,32-40,9 мм

F=4,32-40,9 мм Значение диафрагмы: F1.76 - F3.0

F1.76 - F3.0 Фокусное расстояние: в ширину: 30 см, Теле: 150 см

в ширину: 30 см, Теле: 150 см Угол обзора: 75,4 градуса (макс.)

Интерфейсы

Видеовыход: HDMI, USB

HDMI, USB Формат записи порта USB: MJPG 60P 1920x1080/1280x960/1280x720/1024x768/800x600/640x480/320x240

MJPG 60P 1920x1080/1280x960/1280x720/1024x768/800x600/640x480/320x240 Формат HDMI: 1080p 25/30/50/60 720p 25/30/50/60

Функции

Режимы экспозиции: AE/ Блокировка AE/ Пользовательский

AE/ Блокировка AE/ Пользовательский Режимы баланса белого: AWB / Блокировка AWB / Пользовательский / VAR

AWB / Блокировка AWB / Пользовательский / VAR Режимы фокусировки: AF / Блокировка AF/ Ручной

AF / Блокировка AF/ Ручной Предустановленные стили изображения: Meeting/ Beauty/ Jewel/ Fashion/ Пользовательский

Meeting/ Beauty/ Jewel/ Fashion/ Пользовательский Методы управления: ИК-пульт дистанционного управления и кнопки

ИК-пульт дистанционного управления и кнопки Компенсация подсветки: поддерживается

поддерживается Защита от мерцания: 50 Гц/ 60 Гц

50 Гц/ 60 Гц Подавление шума: 2D NR и 3D NR

2D NR и 3D NR Регулировка видео: резкость, контрастность, насыщенность цвет, яркость, оттенок, цветовая температура, гамма

резкость, контрастность, насыщенность цвет, яркость, оттенок, цветовая температура, гамма Поворот изображения: H-Flip, V-Flip, H&V-Flip

Прочее

Потребляемая мощность: < 4 Вт

< 4 Вт Диапазон напряжения питания постоянного тока: 12 В +/- 5% (6 В ~15 В)

12 В +/- 5% (6 В ~15 В) Диапазон напряжения питания USB: 5 В+/- 5%, (4.75 ~5.25 в)

5 В+/- 5%, (4.75 ~5.25 в) Диапазон рабочих температур: 0-50 градусов

0-50 градусов Размеры (ДxШxВ): 78 х 78 х 154,5 мм

78 х 78 х 154,5 мм Вес: нетто 686,7 г, брутто 1054 г

нетто 686,7 г, брутто 1054 г Способы установки: Альбомная и книжная ориентация

Комплектация: