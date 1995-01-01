TOF-камера AvMatrix Eagle T10 для стриминга, 10x оптический зум
Код товара : УТ-00073447
Артикул : 31320
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Видеокамера AvMatrix Eagle T10 – видеокамера для стриминга с 10-кратным оптическим зумом. Быстрая и точная автофокусировка с технологией определения дальности ToF. Камера использует передовую технологию определения дальности ToF для быстрого и точного измерения расстояния между объектом и объективом. Это позволяет камере быстро фокусироваться на объекте при переключении между дальними и ближними сценами в режиме прямой трансляции, гарантируя, что объект съемки всегда остается четким и в фокусе.
Высококачественный датчик изображения
Камера оснащена 5-мегапиксельным CMOS-сенсором 1/2.8" и поддерживает разрешение до 1920x1080 HD. Она обеспечивает более четкое потоковое изображение в режиме реального времени с реалистичной цветопередачей и яркими изображениями.
Объектив с 10-кратным зумом
Камера оснащена объективом с 10-кратным зумом, позволяющим пользователям приближать удаленные объекты. Эта возможность особенно полезна для фокусировки на меньшем участке кадра, эффективно уменьшая размытость и повышая четкость объекта.
Широкоугольная съёмка
Камера оснащена широкоугольным объективом 75,4 дюйма, который идеально подходит для съемки панорамных пейзажей, групповых снимков и других сцен, где пользователи хотят охватить больше деталей.
Множество предустановленных стилей
Поставляется с различными стилями для удовлетворения различных потребностей пользователей, включая ювелирные изделия, красоту, моду и т.д. Пользователи могут легко персонализировать изображения в соответствии со своими любимыми стилями, создавая уникальные эффекты изображения.
HDMI и USB-выход
Расширьте возможности подключения с помощью HDMI-выхода для профессиональных видеомикшеров или дополнительных дисплеев. Без проблем выполняйте съемку и прямую потоковую передачу на компьютер через USB-разъем Type-C камеры.
Двойные выходы HDMI и USB
Одновременный вывод видео как через интерфейсы HDMI, так и через USB. Камера может подключаться к профессиональному видеомикшеру или дополнительному дисплею через HDMI. Вы можете легко выполнять съемку и потоковую передачу, используя прямое подключение камеры по USB type-C к вашему компьютеру, без необходимости использования внешней карты захвата.
Пейзажная и портретная ориентация
Камера оснащена монтажными отверстиями как для альбомной, так и для портретной ориентации, что позволяет выполнять альбомную и портретную съемку без поворота объектива. Также поддерживается зеркальное отображение изображений и их переворот.
Гибкое управление
Сзади камеры расположены кнопки меню, позволяющие пользователям управлять камерой с помощью физических кнопок. Дополнительно, ИК-приемники как на передней, так и на задней панели камеры обеспечивают удобное управление с помощью ИК-пульта дистанционного управления.
Корпус из алюминиевого сплава
Корпус камеры изготовлен из прочного алюминиевого сплава, который обеспечивает превосходное рассеивание тепла, это означает, что ваша камера может работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю без перерывов даже в самых сложных условиях.
Особенности:
- Объектив с 10-кратным зумом
- Быстрая и точная автофокусировка с технологией ToF
- Высококачественный CMOS-сенсор 1/2,8“ 5 М
- Автофокус/экспозиция/баланс белого
- Порты HDMI и USB Type-C выводят видео с разрешением до 1080p 60 Гц
- Выход USB-C для захвата совместим с основными операционными системами, такими как Windows, Mac и Android
- Множество предустановленных стилей: meeting, beauty, jewel, fashion, custom
- Альбомная и портретная ориентация, зеркальное отображение изображения и переворот
- Гибкое управление с помощью физических кнопок меню и ИК-пульта дистанционного управления
- Корпус из алюминиевого сплава с эффективным отводом тепла для работы в режиме 24/7
Характеристики:
- Модель камеры: AvMatrix Eagle T10
- Оптическая матрица: 5M CMOS датчик
- Оптический формат: 1/2.8"
- Максимальная частота кадров: 1920H x 1080V при 60 кадрах в секунду
- Оптический зум: 10-кратный
- Фокусное расстояние: F=4,32-40,9 мм
- Значение диафрагмы: F1.76 - F3.0
- Фокусное расстояние: в ширину: 30 см, Теле: 150 см
- Угол обзора: 75,4 градуса (макс.)
- Видеовыход: HDMI, USB
- Формат записи порта USB: MJPG 60P 1920x1080/1280x960/1280x720/1024x768/800x600/640x480/320x240
- Формат HDMI: 1080p 25/30/50/60 720p 25/30/50/60
- Режимы экспозиции: AE/ Блокировка AE/ Пользовательский
- Режимы баланса белого: AWB / Блокировка AWB / Пользовательский / VAR
- Режимы фокусировки: AF / Блокировка AF/ Ручной
- Предустановленные стили изображения: Meeting/ Beauty/ Jewel/ Fashion/ Пользовательский
- Методы управления: ИК-пульт дистанционного управления и кнопки
- Компенсация подсветки: поддерживается
- Защита от мерцания: 50 Гц/ 60 Гц
- Подавление шума: 2D NR и 3D NR
- Регулировка видео: резкость, контрастность, насыщенность цвет, яркость, оттенок, цветовая температура, гамма
- Поворот изображения: H-Flip, V-Flip, H&V-Flip
Прочее
- Потребляемая мощность: < 4 Вт
- Диапазон напряжения питания постоянного тока: 12 В +/- 5% (6 В ~15 В)
- Диапазон напряжения питания USB: 5 В+/- 5%, (4.75 ~5.25 в)
- Диапазон рабочих температур: 0-50 градусов
- Размеры (ДxШxВ): 78 х 78 х 154,5 мм
- Вес: нетто 686,7 г, брутто 1054 г
- Способы установки: Альбомная и книжная ориентация
- Видеокамера AvMatrix Eagle T10 для стриминга 10X TOF
- ИК пульт дистанционного управления
- Крышка объектива
- Кабель USB A-C
- Кабель HDMI
- 12 В адаптер питания (опционально)
- 5 В адаптер питания (опционально)