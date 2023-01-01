Журавль Avenger D650 Junior Boom Arm, 3 м, до 10 кг, с противовесом
Код товара : УТ-00027509
Артикул : D650
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Расширенная гарантия 10 лет
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
15.000
Описание
Телескопический журавль Avenger D650 позволяет поднимать даже очень тяжелые осветительные приборы (до 10 кг на максимальном удалении, до 40 кг в среднем положении). В комплекте идет стальной противовес на 6.7 кг, который можно дополнительно утяжелить с помощью дополнительных грузов. Стойка продается отдельно. При подборе стойки учитывайте, что вес журавля D650 со штатным противовесом составляет почти 15 кг.
- Безопасная нагрузка: 10 кг (на максимальном удалении), 40 кг (в среднем положении)
- Длина: 163 - 300 см
- Секции: 2
- Диаметр секций: 35, 40 мм
- Установка на стойку: штифт 1 1/8" (28 мм)
- Установка осветителя: гнездо 1 1/8" (28 мм), штифт 5/8" (16 мм)
- Вес: 14.8 кг
- Материал: сталь
- Цвет: серебристый