Телескопический журавль Avenger D650 позволяет поднимать даже очень тяжелые осветительные приборы (до 10 кг на максимальном удалении, до 40 кг в среднем положении). В комплекте идет стальной противовес на 6.7 кг, который можно дополнительно утяжелить с помощью дополнительных грузов. Стойка продается отдельно. При подборе стойки учитывайте, что вес журавля D650 со штатным противовесом составляет почти 15 кг.