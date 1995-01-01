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Журавль Avenger D650 Junior Boom Arm, 3 м, до 10 кг, с противовесом



Код товара: УТ-00027509 Артикул: D650 Код товара: УТ-00027509 Артикул: D650 Вес (брутто), кг 15.000 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 15.000 Описание Телескопический журавль Avenger D650 позволяет поднимать даже очень тяжелые осветительные приборы (до 10 кг на максимальном удалении, до 40 кг в среднем положении). В комплекте идет стальной противовес на 6.7 кг, который можно дополнительно утяжелить с помощью дополнительных грузов. Стойка продается отдельно. При подборе стойки учитывайте, что вес журавля D650 со штатным противовесом составляет почти 15 кг. Безопасная нагрузка: 10 кг (на максимальном удалении), 40 кг (в среднем положении)

Длина: 163 - 300 см

Секции: 2

Диаметр секций: 35, 40 мм

Установка на стойку: штифт 1 1/8" (28 мм)

Установка осветителя: гнездо 1 1/8" (28 мм), штифт 5/8" (16 мм)

Вес: 14.8 кг

Материал: сталь

Цвет: серебристый Видео Наш обзор

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