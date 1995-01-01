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Журавль Avenger D650 Junior Boom Arm, 3 м, до 10 кг, с противовесом

Код товара:УТ-00027509
Артикул:D650

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Телескопический журавль Avenger D650 позволяет поднимать даже очень тяжелые осветительные приборы (до 10 кг на максимальном удалении, до 40 кг в среднем положении). В комплекте идет стальной противовес на 6.7 кг, который можно дополнительно утяжелить с помощью дополнительных грузов. Стойка продается отдельно. При подборе стойки учитывайте, что вес журавля D650 со штатным противовесом составляет почти 15 кг.

  • Безопасная нагрузка: 10 кг (на максимальном удалении), 40 кг (в среднем положении)
  • Длина: 163 - 300 см
  • Секции: 2
  • Диаметр секций: 35, 40 мм
  • Установка на стойку: штифт 1 1/8" (28 мм)
  • Установка осветителя: гнездо 1 1/8" (28 мм), штифт 5/8" (16 мм)
  • Вес: 14.8 кг
  • Материал: сталь
  • Цвет: серебристый