Стойка Avenger B6039CS из хромированной стали подходит для самых тяжелых студийных осветителей, а также для установки журавлей. Оборудование весом до 30 кг легко поднимается и опускается с помощью складной рукоятки с реечной передачей и уникальной системой из 4 тросов. Для установки оборудования предусмотрено гнездо 28 мм (1 1/8") и выдвижной палец 16 мм (5/8"). Одна из ног регулируется по длине для использования штатива на неровных поверхностях. Благодаря колесам со стопорами стойка легко перемещается по съемочной площадке. Встроенная педаль на центральной колонне позволяет оператору быстро подняться к осветителю, не опуская его полностью до пола.