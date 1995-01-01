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Стойка Avenger A0010 Baby Stand, 100 см, 15 кг

Код товара:УТ-00067631
Артикул:A0010

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Мини-стойка Avenger A0010 Baby Stand хорошо подходит для освещения с нижнего ракурса, осветителей, работающих на подсветку фона, а также для тех ситуаций, когда осветитель необходимо скрытно расположить прямо в границах кадра. Максимальная высота: 100 см, максимальная нагрузка: 15 кг. Одна из ножек регулируется по длине для установки на неровной поверхности. Ноги и крестовина стойки выполнены из стали, центральная колонна – из алюминия.

Характеристики

  • Максимальная нагрузка: 15 кг
  • Максимальная высота: 100 см
  • Длина в сложенном виде: 47 см
  • Размах ног: 43 см
  • Диаметр секций: 35, 30 и 25 мм
  • Диаметр ног: 20х20 мм
  • Материал: хромированная сталь, алюминий
  • Вес: 2.5 кг