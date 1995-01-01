Стойка Avenger A0010 Baby Stand, 100 см, 15 кг
Код товара:УТ-00067631
Артикул:A0010
Товар не найден
Описание
Мини-стойка Avenger A0010 Baby Stand хорошо подходит для освещения с нижнего ракурса, осветителей, работающих на подсветку фона, а также для тех ситуаций, когда осветитель необходимо скрытно расположить прямо в границах кадра. Максимальная высота: 100 см, максимальная нагрузка: 15 кг. Одна из ножек регулируется по длине для установки на неровной поверхности. Ноги и крестовина стойки выполнены из стали, центральная колонна – из алюминия.
Характеристики
- Максимальная нагрузка: 15 кг
- Максимальная высота: 100 см
- Длина в сложенном виде: 47 см
- Размах ног: 43 см
- Диаметр секций: 35, 30 и 25 мм
- Диаметр ног: 20х20 мм
- Материал: хромированная сталь, алюминий
- Вес: 2.5 кг