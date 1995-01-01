Мини-стойка Avenger A0010 Baby Stand хорошо подходит для освещения с нижнего ракурса, осветителей, работающих на подсветку фона, а также для тех ситуаций, когда осветитель необходимо скрытно расположить прямо в границах кадра. Максимальная высота: 100 см, максимальная нагрузка: 15 кг. Одна из ножек регулируется по длине для установки на неровной поверхности. Ноги и крестовина стойки выполнены из стали, центральная колонна – из алюминия. Палец для установки оборудования стандартный: 16 мм (5/8").