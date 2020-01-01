Aputure NOVA P300c – мощная светодиодная панель типа RGBWW: на поверхности расположены цветные RGB светодиоды, а также пары светодиодов теплого (2000К) и холодного (10000К) свечения. Освещенность на расстоянии 1 м составляет 9000 люкс, вместе с широким углом освещения (120°) это позволяет заполнять светом одной панели значительные области съемочной локации. Благодаря очень плотному матовому рассеивателю NOVA P300c работает как равномерно освещенный прямоугольник (27 х 40 см) и этим отличается от очень многих панелей, на которых видны отдельные светодиоды (что может создавать проблемы при съемке глянцевых, металлизированных, зеркальных поверхностей).

Точность цветопередачи по индексу CRI составляет 95+, но это не все. По новому индексу спектрального соответствия SSI, введенному Американской академией кинематографических искусств и наук, SSI в режиме дневного света (D55) составляет 74, SSI в режиме лампы накаливания (Tungesten) – 85, что является исключительно высокими показателями для светодиодных осветителей, поэтому NOVA P300c хорошо комбинируется с традиционными источниками света, такими как солнце или лампы накаливания.

В режиме белого света (CCT) NOVA P300c позволяет регулировать не только цветовую температуру, но и цветовой сдвиг «зеленый - маджента», что дает возможность, к примеру, добиться приятных оттенков кожи, без ухода в зеленый, желтый или красный, – вне зависимости от того, какую камеру вы используете.

В RGB режиме NOVA P300c предоставляет возможность выбирать, каким образом вы будете контролировать собственно цвет свечения:

по простой системе HSI (оттенок / насыщенность / яркость),

раздельно по R, G, B каналам,

по X/Y координатам цветовой гаммы (стандартный способ в профессиональном кинопроизводстве).

В памяти NOVA P300c заложено более 300 предустановленных значений, которые соответствуют общепринятым светофильтрам, использующимся в кино и телевидении. Для регулировки параметров освещения можно использовать либо выносной блок управления (в комплекте 2 кабеля разной длины: 60 см и 3 м), либо использовать приложение для смартфонов и планшетов Sidus Link – независимое профессиональное приложение для iOS и Android, которое позволяет с легкостью работать с отдельной панелью, группами осветителей, сохранять собственные настройки освещения и так далее. Приложение Sidus Link также позволяет в точности дублировать на панель характер света имеющихся источников, используя камеру вашего телефона или планшета.

Также поддерживается управление с режиссерского пульта по DMX протоколу (DMX512).

Спецэффекты. NOVA P300c поддерживает 15 спецэффектов: фейерверк, папарацци (частые фотовспышки), мерцающая лампа, молния, свет телевизора, пульсация, стробоскоп, взрыв, клубное освещение, свечи, открытый огонь (костер, камин), сварка, полицейская машина, переливание цветов, вечеринка. Благодаря поддержке экосистемы Sidus Link (Sidus Mesh) список эффектов может быть расширен в дальнейшем.

Установка. NOVA P300c комплектуется креплением типа «лира», обеспечивающим свободное вращение на все 360°. Панель можно закрепить на обычной вертикальной стойке, журавле или потолочной рельсовой системе. Поддерживаются спиготы («пальцы») стандартных размеров: 16 мм (5/8"б Baby) или 28 мм (1 1/8", Junior).

Питание. NOVA P300c может работать как от бытовой электросети 100-240 Вольт 50/60 Гц (балласт встроен в корпус для удобства транспортировки и развертывания на локации), так и от автономных источников питания 24-48 Вольт. В качестве опции вы можете приобрести Aputure 2-Bay Battery Power Station – переносной адаптер для питания от 2 литиевых батарей V-Mount или Gold Mount, или использовать собственный источник постоянного тока.

Дополнительные насадки. Корпус NOVA P300c обладает специальным пазом для быстрой и надежной установки светоформирующих насадок. Вы можете использовать фирменный софтбокс Aputure для P300c, шторки Aputure для P300c, а также софтбоксы независимых производителей, таких как DoPchoice, Chimera или Honeycrates. Внимание: софтбокс не входит в комплект и показан для примера.