Aputure MT Pro – компактный компактный и легкий полноцветный (RGB) светодиодный жезл. Под рассеивающей панелью располагается 36 RGBWW пикселей с раздельным управлением, что позволяет создавать переливы (эффект «погони», chase). Высокая плотность пикселей обеспечивает плавные градиентные переходы, отдельные светодиоды практически неразличимы для глаза.

Широкие возможности дистанционного управления на профессиональном уровне: кабельное DMX соединение (через USB-C, адаптер на XLR продается отдельно), беспроводное LumenRadio CRMX или управление по Bluetooth через мобильное приложение Sidus Link. При этом несколько приборов Aputure могут создавать беспроводную сеть Sidus Mesh для устойчивой, надежной передачи сигнала на большом расстоянии. Все это делает Aputure MT Pro пригодным для самых разных сценариев, включая профессиональное ТВ- или кинопроизводство.

Благодаря высокой точности цветопередачи (CRI 95 и TLCI 98) у вас не будет проблем с точной передачей тонов кожи и других критически важных оттенков. Цветовая температура в режиме белого света регулируется в пределах от 2000 до 10 000К, что позволяет синхронизировать осветитель практически с любым другим источником света.

Спецэффекты. Благодаря раздельному управлению каждым из 36 пикселей вам доступны не только классические спецэффекты (фотовспышки, молния, костер, полицейская мигалка, фейрверк и так далее), но также и эффекты с радужными переливами цветов и «погоней» пикселей (chase). Также в память можно сохранить 20 собственных спецэффектов.

Мобильное приложение Sidus Link обладает простым и понятным интерфейсом, с его помощью вы легко сможете подобрать нужный цвет или спецэффект, а также управлять практически неограниченным количеством осветителей Aputure.

Aputure MT Pro идет в комплекте с небольшим штативом, который позволяет располагать его как вертикально, так и горизонтально: для этого предусмотрено 3 гнезда 1/4" (одно с торца и два по бокам). Мощные неодимовые магниты также позволяют мгновенно зафиксировать прибор на стальных трубах, балках, поручнях и так далее.

Для ограничения угла рассеивания света в комплекте идут складные тканевые соты 45°.

Встроенный литий-полимерный аккумулятор обеспечивает около 2 часов работы с максимальной яркостью, что позволяет не заботиться о проводах. Зарядка осуществляется через USB-C порт и занимает те же 2 часа от 0 до 100% (ток 5В 2А).