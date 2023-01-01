Осветитель Aputure LS C300d II V-mount, светодиодный, 300 Вт, 5600К
Код товара : УТ-00055087
Артикул : LS C300d II(V-mount)
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
300 Вт (энергопотребление до 350 Вт)
Регулировка мощности, диапазон
0…100%, плавная, 4 кривые регулировки мощности
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
96
Освещенность
на дистанции 1 / 3 / 5 м: открытая лампа: 11000 / 1300 / 550 лк, рефлектор 55°: 45000 / 3500 / 1200 лк, Fresnel 2x в положении 40°: 38000 / 5000 / 1900 лк, Fresnel 2x в положении 12°: 80000 / 9500 / 3500 лк
Угол освещения
Зависит от используемой насадки, 55° со штатным рефлектором
Минимальная цветовая температура, K
5600
Максимальная цветовая температура, K
5600
Работа от сети
100 - 240В 50/60 Гц
Байонет
Bowens
Тип крепления
на стойку 5/8"
Прочие характеристики
Вес
головка: 2.3 кг, весь комплект в кейсе: 11.3 кг
Комплектация
осветитель, блок управления, рефлектор 55°, кабель питания (6 м), кабель для блока управления XLR (3 м), крепление для блока управления, кейс
Описание
Мощный светодиодный осветитель с байонетом Bowens может использоваться широким диапазоном насадок, от софтбоксов до прожекторных линз. Линзовые насадки, такие как Fresnel 2X позволяют создать освещенность 80 000 люкс на дистанции 1 м или 3500 люкс на 5 м, что делает его сравнимым с HMI осветителем на 575 Вт. C300d II – это прибор дневного света, 5600К, если вам нужен осветитель с изменяемой температурой, то советуем обратить внимание на LS 300X. Впрочем, вы также можете использовать C300d II с листовыми конверсионными фильтрами, эффект будет таким же.
Благодаря поддержке световых модификаторов с байонетом Bowens, LS С300d II может быть чем угодно: от широкого заполняющего света при использовании софтбоксов или шаровых Lantern-насадок до точечного луча прожектора, бьющего на многие метры, с насадками Fresnel или Spotlight.
Прибор обладает высокой точностью цветопередачи: CRI ≥96, TCLI ≥96, CQS ≥95, а также плавным управлением мощностью от 0 до 100% с шагом 1%, без мерцания или цветового сдвига. Осветитель выполнен в прочном металлическом корпусе с удобной рукояткой в задней части. Кронштейн-лира обеспечивает возможность наклона осветителя на все 360°. Для охлаждения используется пара вентиляторов, которые работают достаточно тихо для моноблока такой мощности.
Управление осуществляется через выносной блок, который можно закрепить, к примеру, на колонне студийной стойки с помощью штатного крепления. Помимо прямого управления с помощью кнопок и дисков, также доступно беспроводное дистанционное управление: или через небольшой пульт ДУ, идущий в комплекте, или через мобильное приложение Sidus Link (iOS, Android), которое предоставляет невероятно широкие возможности: до 100 источников на расстоянии до 400 метров, объединение в группы, создание собственных сценариев и так далее. Для интеграции в профессиональные системы управления освещением также предусмотрено кабельное управление по протоколу DMX 512 (вход и выход XLR 5 pin).
Питание: Aputure LS С300d II поддерживает как питание от бытовой электросети 100-240 В 50/60 Гц, так и автономную работу от 1 или 2 аккумулятора типа V-Mount, которые устанавливаются прямо на блок управления. 1 аккумулятор позволяет осветителю работать на 50% от максимальной мощности, а 2 батареи дают возможность использовать все 100%. Aputure рекомендует использовать батареи с силой тока не ниже 15 А.
Спецэффекты. Aputure LS 300d II поддерживает 8 спецэффектов: фейерверк, папарацци (частые фотовспышки), мерцающая лампа, молния, свет от телевизора, пульсация, стробоскоп, взрыв.
Комплектация:
- головка LS С300d II
- рефлектор Hyper Reflector 55°
- блок управления с площадками для аккумуляторов V-Mount
- соединительный кабель
- кабель питания 6 м
- пульт дистанционного управления
- зажим для крепления блока управления на стойку
- ремень
- жесткий кейс
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