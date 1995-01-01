Мощный светодиодный осветитель с байонетом Bowens может использоваться широким диапазоном насадок, от софтбоксов до прожекторных линз. Линзовые насадки, такие как Fresnel 2X позволяют создать освещенность 80 000 люкс на дистанции 1 м или 3500 люкс на 5 м, что делает его сравнимым с HMI осветителем на 575 Вт. C300d II – это прибор дневного света, 5600К, если вам нужен осветитель с изменяемой температурой, то советуем обратить внимание на LS 300X. Впрочем, вы также можете использовать C300d II с листовыми конверсионными фильтрами, эффект будет таким же.

Благодаря поддержке световых модификаторов с байонетом Bowens, LS С300d II может быть чем угодно: от широкого заполняющего света при использовании софтбоксов или шаровых Lantern-насадок до точечного луча прожектора, бьющего на многие метры, с насадками Fresnel или Spotlight.

Прибор обладает высокой точностью цветопередачи: CRI ≥96, TCLI ≥96, CQS ≥95, а также плавным управлением мощностью от 0 до 100% с шагом 1%, без мерцания или цветового сдвига. Осветитель выполнен в прочном металлическом корпусе с удобной рукояткой в задней части. Кронштейн-лира обеспечивает возможность наклона осветителя на все 360°. Для охлаждения используется пара вентиляторов, которые работают достаточно тихо для моноблока такой мощности.

Управление осуществляется через выносной блок, который можно закрепить, к примеру, на колонне студийной стойки с помощью штатного крепления. Помимо прямого управления с помощью кнопок и дисков, также доступно беспроводное дистанционное управление: или через небольшой пульт ДУ, идущий в комплекте, или через мобильное приложение Sidus Link (iOS, Android), которое предоставляет невероятно широкие возможности: до 100 источников на расстоянии до 400 метров, объединение в группы, создание собственных сценариев и так далее. Для интеграции в профессиональные системы управления освещением также предусмотрено кабельное управление по протоколу DMX 512 (вход и выход XLR 5 pin).

Питание: Aputure LS С300d II поддерживает как питание от бытовой электросети 100-240 В 50/60 Гц, так и автономную работу от 1 или 2 аккумулятора типа V-Mount, которые устанавливаются прямо на блок управления. 1 аккумулятор позволяет осветителю работать на 50% от максимальной мощности, а 2 батареи дают возможность использовать все 100%. Aputure рекомендует использовать батареи с силой тока не ниже 15 А.

Спецэффекты. Aputure LS 300d II поддерживает 8 спецэффектов: фейерверк, папарацци (частые фотовспышки), мерцающая лампа, молния, свет от телевизора, пульсация, стробоскоп, взрыв.

Комплектация: