Описание

Полноцветный RGBWW светодиодный осветитель в форме жезла длиной 60 см. Максимальная мощность свечения составляет 20 Вт (энергопотребление 25 Вт). В режиме белого света цветовая температура регулируется в диапазоне от 2500 до 7500 К с возможность корректировки оттенка (зеленый - маджента). Точность цветопередачи CRI 95+ / TLCI 98+ обеспечивает естественные цвета, в том числе тона кожи.

В памяти осветителя предустановлены 46 эффектов цветных фильтров, а также 15 мерцающих спецэффектов. Управлять режимами съемки можно как с помощью нескольких кнопок и диска на корпусе прибора, так и дистанционно. Мобильное приложение Sidus Link позволять дистанционно управлять Amaran T2C наряду с другими осветительными приборами Aputure. При дистанционном управлении T2C создает Mesh-сеть: сигнал передается от одного прибора к другому, что обеспечивает впечатляющую дальность действия. Продуманный интерфейс приложения интуитивно понятен, также присутствуют такие интересные функции как Source Match (синхронизация со светом другого источника) и Color Picker (наведите камеру телефона на желаемый цвет, осветитель его продублирует). Через приложение можно также выбирать спецэффекты и настраивать их работу. Возможно как одновременное управление всеми приборами, так и разделение по нескольким группам.

Для профессионального управления прибором с режиссерского пульта предусмотрена совместимость со стандартом DMX512: для этого необходимо только приобрести переходник Amaran Type-C to DMX Adapter, который подключается в USB-C разъем на корпусе прибора.

Съемная аккумуляторная рукоятка обеспечивает мобильность (около 2 часов работы при максимальной яркости), в комплекте также идет сетевой блок питания. Вход питания стандартный DC5521 (внешний диаметр 5.5 мм, внутренний 2.1 мм), поэтому через простой переходник на разъем D-Tap (не входит в комплект) осветитель также можно запитать от батарей типа V-Mount / Gold Mount.

Для монтажа предусмотрены резьбовые гнезда 1/4" и ARRI 3/8" (с отверстиями под боковые шпильки), прибор также совместим с зажимами под планку НАТО. Большой выбор вариантов упрощает монтаж осветителя на сцене. Конечно, им можно пользоваться и просто с рук, небольшой вес не вызывает усталости мышц даже при длительной работе.

Aputure Amaran T2C отлично подходит как для любителей, так и для профессионалов. Он прост в освоении и обеспечивает широчайшие возможности освещения, будь то домашняя студия для стримов и видеоблогов, большая сцена для живых выступлений / записи клипов или съемка на локации.