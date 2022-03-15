Осветитель amaran T2C, светодиодный, 20 Вт, RGBWW
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Описание
Полноцветный RGBWW светодиодный осветитель в форме жезла длиной 60 см. Максимальная мощность свечения составляет 20 Вт (энергопотребление 25 Вт). В режиме белого света цветовая температура регулируется в диапазоне от 2500 до 7500 К с возможность корректировки оттенка (зеленый - маджента). Точность цветопередачи CRI 95+ / TLCI 98+ обеспечивает естественные цвета, в том числе тона кожи.
В памяти осветителя предустановлены 46 эффектов цветных фильтров, а также 15 мерцающих спецэффектов. Управлять режимами съемки можно как с помощью нескольких кнопок и диска на корпусе прибора, так и дистанционно. Мобильное приложение Sidus Link позволять дистанционно управлять Amaran T2C наряду с другими осветительными приборами Aputure. При дистанционном управлении T2C создает Mesh-сеть: сигнал передается от одного прибора к другому, что обеспечивает впечатляющую дальность действия. Продуманный интерфейс приложения интуитивно понятен, также присутствуют такие интересные функции как Source Match (синхронизация со светом другого источника) и Color Picker (наведите камеру телефона на желаемый цвет, осветитель его продублирует). Через приложение можно также выбирать спецэффекты и настраивать их работу. Возможно как одновременное управление всеми приборами, так и разделение по нескольким группам.
Для профессионального управления прибором с режиссерского пульта предусмотрена совместимость со стандартом DMX512: для этого необходимо только приобрести переходник Amaran Type-C to DMX Adapter, который подключается в USB-C разъем на корпусе прибора.
Съемная аккумуляторная рукоятка обеспечивает мобильность (около 2 часов работы при максимальной яркости), в комплекте также идет сетевой блок питания. Вход питания стандартный DC5521 (внешний диаметр 5.5 мм, внутренний 2.1 мм), поэтому через простой переходник на разъем D-Tap (не входит в комплект) осветитель также можно запитать от батарей типа V-Mount / Gold Mount.
Для монтажа предусмотрены резьбовые гнезда 1/4" и ARRI 3/8" (с отверстиями под боковые шпильки), прибор также совместим с зажимами под планку НАТО. Большой выбор вариантов упрощает монтаж осветителя на сцене. Конечно, им можно пользоваться и просто с рук, небольшой вес не вызывает усталости мышц даже при длительной работе.
Aputure Amaran T2C отлично подходит как для любителей, так и для профессионалов. Он прост в освоении и обеспечивает широчайшие возможности освещения, будь то домашняя студия для стримов и видеоблогов, большая сцена для живых выступлений / записи клипов или съемка на локации.
Характеристики
- Тип света: светодиодный
- Мощность: 20 Вт
- Освещенность: 420-480 лк на 1 м в зависимости от цветовой температуры
- Цветовая температура: 2500К - 7500К
- Индекс CRI: ≥ 95
- Индекс TLCI: ≥ 98
- Регулировка мощности: 1 - 100%
- Угол освещения: 180°
- Дистанционное управление: Bluetooth 5.0 (Sidus Mesh), до 80 м
- Работа от аккумулятора: съемная рукоятка-аккумулятор
- Работа от сети: да, сетевой адаптер в комплекте
- Система охлаждения: пассивное
- Тип крепления: 1/4", 3/8" ARRI, планка НАТО
- Вес: 0.5 кг осветитель + 0.3 кг сетевой адаптер
- Размеры: 4.2 х 60 см
- Комплектация: осветитель, батарейная рукоятка, сетевой блок питания, кабель питания 4 м, рым-болт, чехол
- Страна производства: Китай