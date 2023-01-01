Описание

Компактная светодиодная панель формата 27 х 21 см. Максимальная мощность составляет 60 Вт, что обеспечивает освещенность около 1500 лк на расстоянии 2 метра. Температура белого света регулируется в пределах от 2500 до 7500К, яркие RGB светодиоды позволяют также работать в цветных режимах. Есть 10 мерцающих спецэффектов, в память также сохранено 46 предустановок для наиболее распространенных цветных фильтров, плюс можно сохранить 4 пользовательские настройки. Высокая точность цветопередачи: CRI: 95+, TLCI: 96+, SSI (Tungsten): ≥83, SSI (D56): ≥74.

Цветом и другими параметрами можно управлять как с помощью кнопок и рукояток на корпусе прибора, так и с помощью мобильного приложения Sidus Link, которое работает по Bluetooth. Несколько приборов формируют между собой сеть Sidus Mesh, поэтому проблемы с соединением не возникают даже при работе на больших локациях. В приложении можно управлять как отдельными приборами, так и группами приборов, а также подбирать цвета, сохранять сценарии работы освещения и так далее.

Прибор работает от 2 батарей NP-F (приобретаются отдельно) или от сетевого адаптера (в комплекте). Использование широко распространенных аккумуляторов NP-F обеспечивает высокую мобильность. Также можно использовать аккумулятор 12-16.8В, подключаемый через разъем D-Tap, но крепление для подобного аккумулятора (V-Mount или Gold Mount) нужно будет приобретать отдельно.

Рассеивающая панель Amaran P60c создана в форме сложной системы линз-рефлекторов, которая обеспечивает достаточно направленный поток света (угол рассеивания 45°) для работы на большой дистанции. В комплекте идет софтбокс 41 х 34 см, который смягчает свет и увеличивает угол рассеивания, а также соты к нему и сумка для переноски.