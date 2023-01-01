Сетевой адаптер для световых жезлов Aputure INFINIBAR. Одного адаптера достаточно для питания 4 осветителей PB3, 2 осветителей PB6 или 1 осветителя PB12. Аналогичный адаптер входит в стандартную комплектацию этих световых приборов. Также может использоваться с другими световыми приборами, оснащенными DC входом 24 В (тип 5521) c максимальной мощностью не более 48 Вт. Мультивольтажный: работает с напряжением от 100 до 240 В, что позволяет использовать его практически в любом регионе мира.