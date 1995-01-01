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Мензурка AP Photo 50 мл

  • 50 мл
  • 50 мл
  • 50 мл
Код товара:УТ-00034363
Артикул:APP322000

Товар не найден

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Описание
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Описание

Мерный стакан (мензурка) емкостью 50 мл с рисками по 2 мл, также присутствуют отметки в английских и американских унциях. Небьющийся прозрачный пластик, устойчивый к фотографическим реагентам и высокой температуре (до 80° С).