Мензурка AP Photo 50 мл

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Код товара: УТ-00034363 Артикул: APP322000 Код товара: УТ-00034363 Артикул: APP322000 Фотолаборатория Мензурка Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фотолаборатория Фотолаборатория Мензурка Описание Мерный стакан (мензурка) емкостью 50 мл с рисками по 2 мл, также присутствуют отметки в английских и американских унциях. Небьющийся прозрачный пластик, устойчивый к фотографическим реагентам и высокой температуре (до 80° С). Видео Наш обзор

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