Сам автор называет свою книгу скромно: «фотоальбом». Но это не просто альбом с красочными фотографиями далекой республики Саха (которую большинство жителей европейской части России, к сожалению, не посетит ни разу в своей жизни). В книге приводятся образы и прямая речь десятков местных жителей, которые повстречались автору за время экспедиции. Отсюда и вторая часть названия: «Топографические портреты». Текст на русском языке дополнен переводом на английский.

Предисловие автора:

«Полтора месяца в землях Саха – много это или мало?

Наверное, мало, скорее всего мало. Но процесс впитывания впечатления идет в экстремальном темпе. География места, красота природы, замечательные люди. Изначально не в полной мере отслеживаешь то, что творится вокруг. В таком режиме работы происходит переключение на другой способ восприятия реальности и другая концентрация на процессе фотографирования. Это приводит к иному качеству результата.

Первое впечатление – всегда самое крепкое для странника в чужом краю.

Пройдет время, и проявится возможность по-другому взглянуть на повседневность.

Альтернатива – родиться там и прожить всю свою жизнь, в нескольких поколениях.

Tertium non datur»

Об авторе:

Андрей Жилин занимается фотографией с 1977 года. Участник крупного проекта Российского Этнографического музея «Родная земля», фотограф в составе экспедиций: Алтай 2010, Киргизия 2011, Сибирь 2012; участник культурного фотопроекта Санкт-Петербургского регионального отделения Союза дизайнеров РФ «Путешествие в Россию», а также выставочных проектов РГО, Центрального музея связи им. А.С. Попова, Музея воды. Автор фотографий и соавтор дизайна фотоальбомов «В поисках Беловодья» (2010), «В ритме кочевий» (2011), «Две Югры» (2014).

Фото и дизайн: А.В. Жилин

Текст: А.Е. Петров, А.В. Жилин

Редактор: А.Е. Петров

Перевод на английский: Ю.В. Флягина, К. Миэр.

ISBN 978-5-6046549-2-7

Издательство: «Синий Гранат», Санкт-Петербург, 2021 г.

Формат: 70 х 100 1/8

Бумага мелованная, печать офсетная.

Размеры: 28.5 х 23.5 х 2 см, 328 страниц с иллюстрациями