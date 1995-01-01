Штативная головка Manfrotto 808RC4, 3D
Код товара : 00000047020
Артикул : 808RC4
Официальная гарантия Manfrotto 10 лет
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Характеристики
Характеристики
Головка
трехосевая (с тремя степенями свободы)
Материал
алюминий
Пузырьковый уровень
На штативе
Физические характеристики
Вес
1.5 кг
Описание
Manfrotto 808RC4 - трехосевая головка для тяжелого оборудования. Нововведением является система из двух балансировочных пружин, которые позволяют комфортнее работать с большими нагрузками (например, с тяжелыми телеобъективами). Обе пружины могут быть отключены в любой момент. Головка выполнена из алюминия и выдерживает нагрузку до 8 кг, позволяя работать практически с любыми камерами, включая фотоаппараты среднего формата.