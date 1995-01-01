Штативная головка Manfrotto 808RC4, 3D

0 0 отзывов Код товара : 00000047020 Артикул : 808RC4

<





>

Все характеристики Manfrotto 808RC4 - трехосевая головка для тяжелого оборудования. Нововведением является система из двух балансировочных пружин, которые позволяют комфортнее работать с большими нагрузками (например, с тяжелыми телеобъективами). Обе пружины могут быть отключены в любой момент. Головка выполнена из алюминия и выдерживает нагрузку до 8 кг, позволяя работать практически с любыми камерами, включая фотоаппараты среднего формата. Задать вопрос 23 290 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Характеристики Характеристики Головка трехосевая (с тремя степенями свободы) Материал алюминий Пузырьковый уровень На штативе Физические характеристики Вес 1.5 кг

Описание Manfrotto 808RC4 - трехосевая головка для тяжелого оборудования. Нововведением является система из двух балансировочных пружин, которые позволяют комфортнее работать с большими нагрузками (например, с тяжелыми телеобъективами). Обе пружины могут быть отключены в любой момент. Головка выполнена из алюминия и выдерживает нагрузку до 8 кг, позволяя работать практически с любыми камерами, включая фотоаппараты среднего формата.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.