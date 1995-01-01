Микрофонная система 7Ryms Rimomic Pro LN White, 2,4 ГГц, Lightning (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075372 Артикул : Rimomic Pro LN White (у)

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7RYMS Rimomic Pro LN - это беспроводной нагрудный микрофон, который предназначен для телефона или компьютера с интерфейсом Lightning. Рекомендуется для записи видео на открытом воздухе, создания видео, онлайн-чата с несколькими людьми, интервью, прямой трансляции и т.д. Имеется система подавления внешнего шума и яркий IPS дисплей. Запись осуществляется в формате 24 бит / 48 кГц. Задать вопрос Причина уценки: Вскрытая упаковка 22% 12 790 ₽ 9 999 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание 7RYMS Rimomic Pro LN - это беспроводной нагрудный микрофон, который предназначен для телефона или компьютера с интерфейсом Lightning. Рекомендуется для записи видео на открытом воздухе, создания видео, онлайн-чата с несколькими людьми, интервью, прямой трансляции и т.д. Имеется система подавления внешнего шума и яркий IPS дисплей. Запись осуществляется в формате 24 бит / 48 кГц. Особенности: идеальны для живого общения и аудио звонков;

подходят для работы со стримингом;

система подавления внешнего шума;

запись в формате 24 бит / 48 кГц;

яркий IPS дисплей;

переключение стерео/моно. Комплектация: беспроводной микрофон - 2 шт;

беспроводной приемник;

кабель USB-A;

кабель USB-C;

аудиокабель 3.5 мм;

ветрозащита - 2 шт;

чехол для хранения;

документация.

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