7Artisans 6mm f/2 – это объектив фишай («рыбий глаз») диагонального типа, то есть он покрывает всю площадь кадра. Он производится для разных систем беззеркальных камер APS-C формата. Две характеристики делают его особенно интересным: это сверхширокий даже для фишаев угол обзора 220° (по диагонали) и высокая светосила f/2, облегчающая съемку в условиях недостаточной освещенности. Объектив может применяться для пейзажной съемки, съемки интерьеров, творческой портретной фотографии, видеосъемки и так далее. Уникальная перспектива и характерные искажения геометрии позволяют по-новому взглянуть на окружающий мир.

Объектив полностью мануальный, то есть он не распознается камерой, не прописывается в EXIF, а фокусировка возможна только ручная. К счастью, благодаря огромной глубине резкости промазать фокусом сложно: даже на f/2 все объекты примерно от 1 м до бесконечности будут резкими. Некоторые затруднения могут случаться только на сверхмалых дистанциях – МДФ составляет всего 10 см, то есть с учетом длины самого объектива и рабочего отрезка камеры снимать можно с любого расстояния, даже буквально воткнувшись в объект краями встроенной бленды. В таких случаях рекомендуется прикрыть диафрагму на 1-2 ступени и / или использовать увеличение части кадра на камере.

Благодаря сложной оптической схеме с несколькими специальными элементами объектив обеспечивает отличное качество изображения: высокую резкость, контраст, низкий уровень хроматических аберраций. С помощью специального профиля объектива, который можно загрузить с сайта производителя, геометрические искажения можно устранить в фоторедакторе (Adobe Photoshop или Lightroom).

7Artisans 6mm f/2 выполнен в полностью металлическом корпусе. Расположение колец управления довольно необычное: спереди находится кольцо диафрагмы, а ближе к камере, у самого байонета – кольцо фокуса. Они достаточно хорошо разнесены и отличаются по диаметру, так что вполне комфортно пользоваться ими не глядя.

Компания 7Artisans, можно сказать, специализируется на объективах этого типа: ранее она уже выпускала несколько версий (7.5mm f/2.8, 7.5mm f/2.8 II), отдельно есть фишаи для полного кадра (10mm f/2.8, 10mm f/2.8 II), а если вы ищете циркулярный фишай, то к вашим услугам 7Artisans 4mm f/2.8. Выбор на любой вкус.

Характеристики