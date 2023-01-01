Описание

Один из наиболее доступных макрообъективов с увеличением 1:1. Объектив полностью мануальный, без электронных контактов, предназначен для беззеркальных камер APS-C и Micro 4/3 формата. II версия отличается принципиально новой оптической схемой с 1 низкодисперсионным элементом (из стекла Hoya ED) и с плавающими группами линз. «Плавающие» линзы корректируют аберрации при съемке на малой дистанции, а также обеспечивают внутреннюю фокусировку: ничего не выезжает из корпуса. ED элемент позволяет эффективнее исправлять хроматические аберрации (цветную кайму).

Форма корпуса также заметно изменилась, объектив стал значительно легче, а кольцо диафрагмы переехало вперед – ниже вероятность того, что вы заденете его случайно. Вращается оно без отсечек, плавно, что хорошо для видеосъемки. Можно заметить, что ход неравномерный: расстояние между 2.8 и 4 (1 ступень) получается примерно таким же, как между 8 и 22 (3 ступени). То же самое можно сказать и про кольцо фокусировки: сектор между 1 м и бесконечностью составляет всего 2-3°, поэтому использовать этот объектив для повседневной съемки (портреты, пейзаж) достаточно проблематично – лучше оставить его для макро и крупных планов. На APS-C матрице эквивалентное фокусное расстояние составляет 90-96 мм (в зависимости от бренда), что позволяет снимать объекты с расстояния примерно 8 см от переднего края корпуса. Такой дистанции обычно достаточно, чтобы объектив и камера не отбрасывали свою тень на мелкие предметы, также можно установить макровспышку.

На открытой диафрагме объектив достаточно мягкий, оптимальным является промежуток между f/5.6 и f/11 – если вы снимаете макро, вы, скорее всего, все равно закроете диафрагму, чтобы получить приемлемую глубину резкости. Стоит отметить приятное боке – фон размывается мягко, без резких линий. 9-лепестковая диафрагма создает блики, по форме близкие к кругу. По размерам и весу объектив отлично сочетается с небольшими беззеркальными камерами формата APS-C или Micro 4/3.

7artisans 60mm f/2.8 II хорошо подходит для съемки небольших объектов живого мира, предметной съемки (в том числе ювелирных изделий), съемки еды и процесса ее приготовления. Благодаря невысокой цене, объектив можно рекомендовать широкому кругу любителей, а также профессионалам, снимающим макро время от времени.